DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,29 -0,8%
ALTIN
2.989,43 0,55%
BITCOIN
3.397.299,01 -1,45%

ADSO 25. Yılının Coşkusunu Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile Kutlayacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 25. yıl konserlerinde Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile müzikseverleri buluşturacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:17
ADSO 25. Yılının Coşkusunu Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile Kutlayacak

ADSO 25. Yılında Unutulmaz Bir Konser Sunacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 25. kuruluş yıl dönümü konserleri ile müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu özel etkinlikte, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith ve genç yetenek keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze sahne alacak.

Detaylar ve Tarih

ADSO'nun yaptığı açıklamaya göre, konser 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek. Daniel Smith, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından elde ettiği ödüllerle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Konserde, Sofiko Tchumburidze, Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu icra ederek dinleyicileri büyüleyecek.

Brahms'ın Eserleri Dinleyicilerle Buluşuyor

Konserin ikinci yarısında ise, Alman romantik döneminin en önemli bestecilerinden Johannes Brahms'ın 3. senfonisi seslendirilecek. Bu özel etkinlik, romantik dönem müziğinin ölümsüz eserlerini deneyimlemek isteyen tüm müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Biletler Nereden Temin Edilebilir?

Konserin biletleri, AKM gişesi ve biletinial.com adresinden satın alınabilir. Müzikseverler, bu özel etkinlikte yer almak için geç kalmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor
2
ADSO 25. Yılının Coşkusunu Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile Kutlayacak
3
Antalya'nın Kaş İlçesinde Renkli 'Yörük Şenliği' Coşkusu
4
Mukadder Gemici'nin 'Ölmeyen Balıklar' Kitabı Farsçaya Çevirildi
5
Malatya'da Kadınlar Arasında İçli Köfte Yarışması Coşkusu
6
Ceyda Oskay Can: Kurgusal Karakterleri 'Art Doll' ile Hayata Taşıyor
7
Hyllarima Antik Kenti'nde İlk Anıtsal Çeşme Binası Bulundu

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı