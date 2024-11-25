ADSO 25. Yılının Coşkusunu Daniel Smith ve Sofiko Tchumburidze ile Kutlayacak

ADSO 25. Yılında Unutulmaz Bir Konser Sunacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 25. kuruluş yıl dönümü konserleri ile müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu özel etkinlikte, Avustralyalı ünlü orkestra şefi Daniel Smith ve genç yetenek keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze sahne alacak.

Detaylar ve Tarih

ADSO'nun yaptığı açıklamaya göre, konser 29 Kasım saat 20.30'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşecek. Daniel Smith, prestijli orkestra şefliği yarışmalarından elde ettiği ödüllerle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Konserde, Sofiko Tchumburidze, Rus romantik besteci Aleksander Glazunov'un keman konçertosunu icra ederek dinleyicileri büyüleyecek.

Brahms'ın Eserleri Dinleyicilerle Buluşuyor

Konserin ikinci yarısında ise, Alman romantik döneminin en önemli bestecilerinden Johannes Brahms'ın 3. senfonisi seslendirilecek. Bu özel etkinlik, romantik dönem müziğinin ölümsüz eserlerini deneyimlemek isteyen tüm müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Biletler Nereden Temin Edilebilir?

Konserin biletleri, AKM gişesi ve biletinial.com adresinden satın alınabilir. Müzikseverler, bu özel etkinlikte yer almak için geç kalmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.