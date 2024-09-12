AFAD, Diyarbakır TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın! Sonuçlar Belli Oldu: İşte Sorgu Ekranı

DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Diyarbakır'da, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından TOKİ tarafından inşa edilen konutlar için kura çekimi heyecanla bekleniyor. Toplamda 7519 adet konutun sahibini bulacağı kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak. Kura çekimi, vatandaşlar tarafından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, Diyarbakır TOKİ kura çekiminin detayları ve canlı yayın bilgileri.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, AFAD Başkanlık KUBBEDE gerçekleştirilecek ve çok sayıda vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirecek. Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İLE İZLENEBİLECEK

TOKİ Diyarbakır kura çekimi, canlı yayın ile izlenebilecek. Kura çekme töreni, AFAD'ın YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kura sonuçlarına erişim için, aşağıdaki canlı yayın bağlantısını kullanabilirsiniz:

Kura Çekilişinin Canlı Yayını İçin Tıklayın: TOKİ Diyarbakır Kura Çekimi Canlı Yayın

KURA SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Vatandaşlar, aşağıdaki adımları takip ederek sonuçlara ulaşabilirler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesine Girin: TOKİ Resmi İnternet Sitesi Kura Sonuçları Bölümünü Seçin: “Kura sonuçları” bölümüne gidin ve başvuruda bulunduğunuz il ve projeyi seçin. e-Devlet Üzerinden Sorgulama Yapın: e-Devlet kapısı üzerinden TOKİ sonuçlarını sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Kura Sonuçları Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın: TOKİ Kura Sonuçları

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ: HAK KAZANANLAR NE ZAMAN BİLGİLENDİRİLECEK?

Kura sonuçları açıklandıktan sonra, hak kazanan vatandaşlar TOKİ tarafından bilgilendirilecek ve konut teslim sürecine dair detaylar paylaşılacak. Kazananlar, belirlenen tarihlerde evlerine kavuşabilecekler.

TOKİ, konut teslim sürecinde gerekli tüm bilgileri ve adımları belirleyecek ve vatandaşlara iletecektir. Bu süreçte, kazananların TOKİ’nin belirlediği tarihler ve şartlara uymaları önemlidir.

TOKİ'NİN AFET KONUTLARI PROJESİ

TOKİ, Diyarbakır'da afet konutları projeleri kapsamında toplamda 6983 adet afet konutu ile 536 adet kırsal afet konutu inşa etti. Toplamda 7519 konutun sahibi olacak vatandaşlar için kura çekilişi, büyük bir öneme sahip. Bu konutlar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır.

TOKİ'nin bu projeleri, afetlerin yaralarını sarmak ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir

TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 12 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek ve canlı olarak izlenebilecek. Kura sonuçlarına TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.