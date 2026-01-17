AFAD Tunceli'de 4 Saatte 1,5 km Karda Aileye Ulaştı

AFAD Tunceli ekipleri yoğun kar altında 4 saat yürüyerek aileye ulaştı

Ovacık Aslandoğmuş köyünde ulaşım kesildi, ekipler yürüyerek müdahale etti

AFAD Tunceli ekipleri, Ovacık Aslandoğmuş köyünden gelen yardım ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi.

Kar savar aracıyla yol açma çalışması yapan ekipler, araçların ilerleyemediği noktadan itibaren yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi yürümek zorunda kaldı. Zorlu arazi ve yoğun kar örtüsü nedeniyle yürüyüş yaklaşık 4 saat sürdü. Müdahaleye katılan ekip sayısı 4 kişi olarak bildirildi.

Ekipler, uzun yürüyüşün ardından aileye ulaştı ve yaptıkları kontrollerde ailenin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etti. Ailenin, evlerinin çatısında biriken kar kütleleri nedeniyle endişe duyduğu için AFAD'a başvurduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri tarafından çatıda biriken kar kütleleri temizlendi ve evin ulaşım yolu kardan arındırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler güvenli şekilde bölgeden ayrıldı.

