Diyarbakır'da 'Öfke Evi' Açıldı: Hamza Durmaz'tan Kırıp Dökmeyle Terapi

Diyarbakır'da 'Öfke Evi' ile Stres ve Öfke Yönetimi

Hamza Durmaz, öfke ve sinir problemini iş fikrine dönüştürerek Diyarbakır'da bir "öfke evi" açtı. Avrupa, Amerika ve Türkiye'deki örneklerinden yola çıkan Durmaz, yaklaşık 20 gündür hizmet veren mekânında, müşterilerin öfke ve stresi sağlıklı bir şekilde dışa vurmasını amaçlıyor.

Nasıl işliyor?

Müşteriler randevu alarak mekâna geliyor. Girişte koruyucu elbise, maske ve eldiven giyiliyor; ardından ev atmosferi yaratılan alanda televizyon, buzdolabı, gitar, tabaklar gibi ev eşyalarını kırıp dökerek duygularını dışa vuruyorlar. Durmaz, bu uygulamayı bir tür terapi olarak tanımlıyor: "İnsanların içlerinde biriktirdikleri öfkeyi, stresi gelip burada bir anda kırıp, döküp bitirdiğini" söylüyor.

İçerik ve güvenlik

İçerikte televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, davlumbaz, saç kurutma makinesi, gitar, porselen takımlar, şişeler, araba camı gibi birçok eşya yer alıyor. İstenirse müşterinin talep ettiği özel malzeme de temin ediliyor. Durmaz, "Yeter ki o öfkelerini dışarıda başka birine, bir canlıya karşı değil de, burada eşyalara karşı kullanmalarını istiyoruz" diyor.

Güvenlik için mekânda kullanılan kıyafetler nano teknoloji elbiseler olarak tanımlanıyor; cam parçalarının göze veya vücuda zarar vermemesi için özel önlemler alınıyor. İçeri girmeden önce bu ekipmanlar giyiliyor.

Kitle ve deneyim

Durmaz, mekanın hazırlığını 25 gün içinde tamamladığını belirtiyor ve hizmetin ilk aşamada kendisi üzerinde denendiğini ifade ediyor: "Aslında bende de biraz öfke problemi vardı. İlkin kendimde denedim. İşe yaradığını gördüm. Ondan sonra dedim ki bu iş tutar".

Müşteri profili olarak çocuklara izin verilmiyor ve genelde çiftlerin, arkadaş gruplarının geldiği aktarılıyor. Katılımcılar kendi müziklerini açıp bağırıp çağırarak, eşyalara vurarak stres atıyor; çıkınca çoğu kişi deneyimi terapötik bulduğunu söylüyor.

Durmaz, Avrupa ve Amerika'da yaygın olan bu uygulamanın Türkiye'de bazı bölgelerde mevcut olduğunu, kendisinin de "Bende burada neden olmasın dedim. Özellikle Diyarbakır için. Biraz öfke problemi had safhada olan bir şehir" diyerek kentte hayata geçirdiğini belirtiyor.

Not: Mekân randevu sistemiyle çalışıyor ve ziyaretçiler önceden irtibata geçerek seans oluşturuyor.

DİYARBAKIR’DA ÖFKE PROBLEMİ OLAN GİRİŞİMCİ, BUNU İŞ KAPISINA ÇEVİREREK KENDİSİ GİBİ OLANLARIN STRES, SİNİR VE ÖFKELERİNİ ATACAĞI "ÖFKEEVİ" AÇTI.