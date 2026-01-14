BŞEÜ’lü Dr. Deniz Göktaş’a 2025 Doktora Tez Ödülü (Üçüncülük)

BŞEÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş, TEK'in 2025 Doktora Tez Ödülleri'nde iktisat alanında üçüncülük ödülü aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:26
BŞEÜ’lü Dr. Deniz Göktaş’a 2025 Doktora Tez Ödülü (Üçüncülük)

BŞEÜ’lü Dr. Deniz Göktaş’a 2025 Doktora Tez Ödülü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından verilen 2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ödülün dayanağı: Tez ve danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş, 'Essays on Socioeconomic Aspects of Mental Health: The Case of Türkiye' başlıklı doktora teziyle iktisat alanında ödül aldı. Tez, Doç. Dr. Bilge Eriş Dereli danışmanlığında Marmara Üniversitesi’nde tamamlandı ve Türkiye’de ruh sağlığının sosyoekonomik boyutlarına yönelik önemli katkılar sundu.

Ödül sıralaması

2025 Yılı Doktora Tez Ödüllerinde birincilik ödülü Dr. Tuğçe Tatoğlu'na, ikincilik ödülü Dr. Çağlar Yüncüler'e verilirken, üçüncülük ödülünü Dr. Deniz Göktaş ile Dr. Oktay Özden paylaştı.

Rektörün kutlaması

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü olarak, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş’ı bu önemli akademik başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

