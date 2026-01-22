Afyonkarahisar'da Yüksek Kesimlerde Kar Ulaşımı Aksattı

Afyonkarahisar'da yüksek kesimlerde kar yağışı ulaşımı aksattı

Yağış ve müdahale

Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaşanan kazalar sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kentte gün boyu etkili olan yağmur yağışı Sandıklı, Sinanpaşa ve Emirdağ ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki Damlalı Boğazı ile Başağaç Rampası arasında yolda kalan ve kayan tırlar ulaşımda aksamaya neden oldu.

Karayolları 31. Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde polis ve jandarma ekipleri, olumsuzlukların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

