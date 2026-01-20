Yeşil Vatan Jüri Özel Ödülü Muğla'ya: 'Ateşin Gölgesinde Stratonikeia'

‘Ateşin Gölgesinde Stratonikeia’ belgeseli, Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda Jüri Özel Ödülünü alarak Muğla'ya ödül getirdi.

Yeşil Vatan Jüri Özel Ödülü Muğla'ya: 'Ateşin Gölgesinde Stratonikeia'

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmada Muğla’yı temsil eden bir belgesel, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Muğla yapımı belgesel Jüri Özel Ödülünü kazandı

Yatağan Eskihisar Stratonikeia antik kentinde 2025 Temmuz ayında meydana gelen yangını ve söndürme çalışmalarını anlatan 'Ateşin Gölgesinde Stratonikeia' adlı belgesel, Yeşil Vatan Jüri Özel Ödülünü aldı. Yönetmenliğini Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü personeli Abdül Samet Mavinin yaptığı filmde yangın ve söndürme çalışmaları; antik kent kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve bölge sakinlerinin anlatımıyla ekrana yansıtıldı.

Ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi

Bu yıl ilki gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni 19 Ocak Pazartesi günü Ankara’da Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Törene Bakanlık ve Genel Müdürlük üst yönetimiyle çok sayıda kurum çalışanı, sanatsever ve ödül alan filmlerin yönetmenleri katıldı. Belgeselin yönetmeni Abdül Samet Mavi, ödülünü Orman Genel Müdürü Bekir Karacabeyden aldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Abdül Samet Mavi’yi bu başarısından dolayı tebrik etti.

Başvuru ve ödül dağılımı

Yarışma, profesyonel ve öğrenci filmleri olmak üzere 2 ana kategoride yapıldı; her kategori kendi içinde kurmaca ve belgesel olarak ikiye ayrıldı. Yarışmaya öğrenci kategorisinde 293 ve profesyonel kategoride 269 olmak üzere toplam 562 filmle başvuru yapıldı. Jüri değerlendirmeleri sonunda finale kalan filmlere ilk 3 derecenin yanında jüri özel ödülü ve mansiyon ödülleri verildi.

