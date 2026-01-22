Antalya'da Sarı Kod Uyarısı: Konyaaltı'nda 2 Metrelik Dalgadan Son Anda Kurtuluş

Antalya'da şiddetli rüzgarla oluşan 2 metreyi aşan dalgalar Konyaaltı Sahili'ni vurdu; bir vatandaş merdivene tutunarak son anda kurtarıldı, anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 22:03
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:31
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Sarı Kod uyarısıyla alarma geçen Antalya'da, şiddetli rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu. Oluşan dalgalar Konyaaltı Sahili'ni döverken, deniz suyu bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı.

Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, sahilde denizi ve yükselen dalgaları izledi; birçok kişi dalgaları cep telefonu ile kaydetti. Zaman zaman yüksekliği 2 metreyi aşan dalgaların arasında video çekmek isteyen bir kişi ise tehlikeli anlar yaşadı.

Paçalarını sıvayarak sahile inen vatandaş, aniden üzerine doğru gelen kuvvetli dalgayı fark edince panikle koştu. O anlar bir başka kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, sahile inen vatandaş kıyıdaki bir merdivene tutunarak dalgaların arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

ANTALYA’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR ZAMAN ZAMAN OLUMSUZLUKLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU. DENİZDE OLUŞAN FIRTINA NEDENİYLE DEV DALGALAR SAHİLİ KAPLARKEN, BİR VATANDAŞ DALGALARIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU.

