Denizli'de Ebe Anne ve Doktor Oğlu Güney Devlet Hastanesi'nde Şifa Dağıtıyor

Denizli'de ebe Özlem Yüksel ile oğlu Dr. Mustafa Emre Yüksel, Güney Devlet Hastanesi'nde birlikte görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:16
Aynı çatı altında sağlık hizmeti

Denizli'de bir devlet hastanesinde görev yapan ebe Özlem Yüksel ile oğlu Dr. Mustafa Emre Yüksel, aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güney Devlet Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan Özlem Yüksel'in evladı Dr. Mustafa Emre Yüksel, geçtiğimiz günlerde Acil Servis kadrosuna atandı. Anne ve oğlu artık aynı çatı altında hastalara şifa dağıtıyor.

Aile, aynı hastanede birlikte göreve başlamanın hem gurur hem de mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Anne-oğul Yüksel ailesi, aynı sağlık kuruluşunda birlikte mesai yapmanın unutulmaz bir tecrübe olacağını ifade etti.

Anne ile oğulun omuz omuza hizmet vermesi, hastane ortamında "şifa veren bir aile hikâyesi" olarak hafızalara kazındı.

