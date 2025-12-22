Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025 Çalışma Raporu

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yayınladığı 12 aylık iş raporu doğrultusunda 2025 yılında Düzce genelinde gerçekleştirilen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Belediye öz kaynaklarını kullanarak şehre katma değer sağlama hedefiyle hareket eden müdürlük, çözüm odaklı hizmet anlayışını 2025 yılı boyunca sürdürdü.

Üretim ve Montaj Çalışmaları

Müdürlüğün 1 Ocak – 312 Aralık 2025 tarihleri arasını kapsayan dönem içinde yürüttüğü üretim ve montaj faaliyetleri kapsamında, belediye hizmet alanlarında bulunan 63 mahalle için çeşitli mobilya üretimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 90 takım masa, dolap, etejer ve konsol imalatı ile 37 adet kamelya imalat ve montajı, ayrıca 70 adet piknik masası imalat ve montajı tamamlandı.

Tabela, Trafik ve Aydınlatma Çalışmaları

Müdürlük, şehir genelinde yönlendirme ve güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla birçok tabela ve aydınlatma çalışması da yürüttü. Bu dönemde 157 adet tabela durak imalat ve montajı, 287 adet trafik tabelası imalat, tamir ve montajı, 145 adet sokak tabelası imalat, tamir ve montajı yapıldı. Ayrıca 816 adet aydınlatma bakım, onarım ve montajı ile 158 adet sinyalizasyon tamir ve kontrolü başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Toplumsal yaşamın kesintisiz sürmesi için yürütülen bakım-onarım faaliyetlerinde de önemli sayılara ulaşan müdürlük, aynı dönem içinde 36 adet havuzun bakımını ve 167 adet asansörün bakımını gerçekleştirerek sosyal hayatın sağlıklı işleyişine katkı sağladı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin öz kaynaklarıyla üretmeye ve Düzce'ye katma değer sunmaya devam ettiğini raporla ortaya koydu. Raporda yer alan veriler, müdürlüğün 2025 boyunca yerel hizmetlerde ne kadar aktif ve kapsamlı çalıştığını gösteriyor.

