Kütahya'da Altı Nokta Körler Gençlik Meclisi Proje Toplantısı

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi, görme engelli gençlerle projeleri ve sorunları konuştu; istihdam, eğitim ve ulaşım talepleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:29
Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi öncülüğünde ve derneğin Kütahya Şubesi ev sahipliğinde, görme engelli gençlerin katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gençlik meclisi üyeleri, ileriye dönük projeler ile yaşadıkları sorunları paylaştı.

Toplantıda konuşulan başlıklar

Toplantının açılış konuşmasını yapan Murat Akkoyu (Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Gençlik Meclisi Temsilcisi ve Kütahya Gençlik Kolları Başkanı), uzun bir aradan sonra gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplantının amacının gençlerin talepleri doğrultusunda projeleri şekillendirmek olduğunu vurguladı.

Görme engelli gençler, toplumda yeterince yer bulamadıklarını ve istihdam alanındaki düzenlemelerin yetersizliği nedeniyle iş hayatına katılmakta zorluk çektiklerini belirtti. Ayrıca yüzme, bilgisayar, bağımsız hareket ve çağrı operatörlüğü gibi alanlarda kurslara erişimde eğitmen eksikliği yaşandığını, ulaşımda ise ciddi sorunlarla karşılaştıklarını aktardılar.

Yetkililerden yanıt ve yol haritası

İsmail Barış (Altı Nokta Körler Derneği Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı), organizasyona emek verenlere teşekkür ederek, dile getirilen sorunların çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Barış, gençlerin desteğinin sorunların çözümünde büyük önem taşıdığını ve birlik içinde hareket edildiğinde seslerinin daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

