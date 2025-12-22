Tekirdağ’da Poyraz Limana Çektirdi: Balıkçılar Ağ Tamiri ve Tekne Bakımında

Sert rüzgar yüzünden denize açılamıyorlar

Marmara Denizi’nde son günlerde etkili olan poyraz, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağındaki küçük tekne balıkçılarının denize açılmasını engelledi. Sert rüzgar ve değişken hava koşulları nedeniyle denizin iç kısımlarına ulaşım güçleşince, balıkçılar güvenlik gerekçesiyle teknelerini limana çekti.

Denize açılamayan balıkçılar, kalan zamanı ağ tamiri ve tekne bakımı yaparak değerlendiriyor. Bu çalışmalar, ekipmanların güvenli ve verimli hale getirilmesi için öncelikli hale geldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu poyrazın balıkçılık faaliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık üç-dört günden beri sert esen poyrazla beraber Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı’nda bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anki faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçiriyorlar. Allah nasip ederse birkaç güne kadar havaların durulmasıyla beraber istavrit balığı tutacağız, hamsi balığı tutacağız, lüfer balığı tutacağız. Vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Yani şu anda dediğim gibi hamsi balığı var, istavrit balığı var, sardalya balığı var, kolyoz balığı var. Yani tabii denizin durumuna göre bizim tabii bildiğiniz gibi rastgele deriz biz. Yani o gün Cenabı Allah ne verirse belki 50 kasa, belki 100 kasa. Ama tabii geçen seneye göre bu sene biraz sıkıntılıyız. Havaların esmesiyle beraber mecburen balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini bakım yaparak geçiriyorlar. Tabii havaların da biraz sert esmesiyle beraber bu sene biraz fazla dinlendik.

Balıkçılar, havaların normale dönmesiyle birlikte yeniden denize açılmayı ve tezgâhlara taze balık sunmayı umut ediyor.

