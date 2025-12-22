DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,32 -0,32%
ALTIN
6.090,2 -1,97%
BITCOIN
3.853.837,55 -2,01%

İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti

Beşiktaş'ın 'İyiliğe Kanat Aç' projesiyle Elazığ ziyareti: 8 Mart 2010 depremi sonrası Çakırkaş'ta yaptırılan Beşiktaş Okulu öğrencileriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:01
İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti

İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti

Proje kapsamında heyet deprem sonrası yaptırılan okulu ve öğrencileri ziyaret etti

Beşiktaş heyeti, İyiliğe Kanat Aç projesi çerçevesinde Elazığ’a gelerek, 8 Mart 2010 tarihinde Karakoçan ilçesinde yaşanan depremin ardından Beşiktaş tarafından Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde yaptırılan Beşiktaş Okulunu ziyaret etti.

Heyette, Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı’nın eşi Eren Adalı, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ve beraberindeki heyet yer aldı. Ziyarette öğrencilerle buluşuldu, hediyeler dağıtıldı, okul gezildi ve yöneticilerden bilgilendirme alındı. Heyet, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elazığ Valiliğinin daveti üzerine ‘İyiliğe Kanat Aç’ projesi kapsamında Elazığ’dayız. Amacımız Elazığ’ı hem İstanbul’da taraftarlarımıza ve buradaki kardeşlerimizle ve dostlarımızla kalplerimizin ve yüreklerimizin bir olduğunu göstermek ve onlarla beraber paylaşmaktır. Bu iki günlük bir programdı. Sağ olsun valiliğimiz ve halkımız bizleri çok güzel karşıladı. Bugün Elazığspor’un maçına katılacağız, yarın da Beşiktaş U-17 ile Elazığspor U-17 takımlarımızın dostluk maçı olacak. Bu kapsamda çeşitli söyleşiler ve paneller yapıyoruz. Beşiktaş’ı Elazığ’da temsil ediyoruz. Aynı zamanda da Elazığlı kardeşlerimize ve dostlarımıza güzel bir anı bırakıyoruz. Bu program çerçevesinde 2010 yılında yaşanan deprem sonrasında Beşiktaş Kulübü tarafından yaptırılan Okullardan birisi olan Kovancılar İlkokulundayız. Muhteşem bir karşılama oldu. Kardeşlerimiz bizi burada harika karşıladı. Burada Elazığ’ın turistik gezilecek yerlerini Beşiktaşlılara tanıtıyoruz. Bir yandan da Beşiktaşlı kardeşlerimize Beşiktaş sevgisini her zaman yaşayamadıkları için onu yaşatmaya çalışıyoruz".

Ziyaret, Beşiktaş ile Elazığ arasındaki dayanışmayı ve projenin yerel halkla buluşmasını hedefleyen program kapsamında gerçekleşti.

ELAZIĞ’DA ‘İYİLİĞE KANAT AÇ’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN EŞLERİ 8 MART 2010...

ELAZIĞ’DA ‘İYİLİĞE KANAT AÇ’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN EŞLERİ 8 MART 2010 TARİHİNDE YAŞANAN DEPREMİN ARDINDAN BEŞİKTAŞ TARAFINDAN ÇAKIRKAŞ KÖYÜNDE YAPTIRILAN BEŞİKTAŞ OKULUNA GELEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

ELAZIĞ’DA ‘İYİLİĞE KANAT AÇ’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERİN EŞLERİ 8 MART 2010...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti
2
Havran MYO Öğrencileri Akçay Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı
3
Rize'de Yerli Mikroorganizmalarla Yağmur Üretimi: Kuraklığa Çevre Dostu Çözüm
4
Halit Doğan: Ayvacık’ta 12 kilometrelik grup yolu tamamlandı — 17 ilçede eşit hizmet
5
İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim: 1.400 Ton Karaya Çıkarıldı
6
Sivas’ta karla mücadele hazır: 93 araç, 124 personel sahada
7
Konya'da Yağışlar Anamas (Dedegöl) Zirvesini Beyazlattı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi