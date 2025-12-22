İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti

Proje kapsamında heyet deprem sonrası yaptırılan okulu ve öğrencileri ziyaret etti

Beşiktaş heyeti, İyiliğe Kanat Aç projesi çerçevesinde Elazığ’a gelerek, 8 Mart 2010 tarihinde Karakoçan ilçesinde yaşanan depremin ardından Beşiktaş tarafından Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde yaptırılan Beşiktaş Okulunu ziyaret etti.

Heyette, Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdal Adalı’nın eşi Eren Adalı, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ve beraberindeki heyet yer aldı. Ziyarette öğrencilerle buluşuldu, hediyeler dağıtıldı, okul gezildi ve yöneticilerden bilgilendirme alındı. Heyet, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Elazığ Valiliğinin daveti üzerine ‘İyiliğe Kanat Aç’ projesi kapsamında Elazığ’dayız. Amacımız Elazığ’ı hem İstanbul’da taraftarlarımıza ve buradaki kardeşlerimizle ve dostlarımızla kalplerimizin ve yüreklerimizin bir olduğunu göstermek ve onlarla beraber paylaşmaktır. Bu iki günlük bir programdı. Sağ olsun valiliğimiz ve halkımız bizleri çok güzel karşıladı. Bugün Elazığspor’un maçına katılacağız, yarın da Beşiktaş U-17 ile Elazığspor U-17 takımlarımızın dostluk maçı olacak. Bu kapsamda çeşitli söyleşiler ve paneller yapıyoruz. Beşiktaş’ı Elazığ’da temsil ediyoruz. Aynı zamanda da Elazığlı kardeşlerimize ve dostlarımıza güzel bir anı bırakıyoruz. Bu program çerçevesinde 2010 yılında yaşanan deprem sonrasında Beşiktaş Kulübü tarafından yaptırılan Okullardan birisi olan Kovancılar İlkokulundayız. Muhteşem bir karşılama oldu. Kardeşlerimiz bizi burada harika karşıladı. Burada Elazığ’ın turistik gezilecek yerlerini Beşiktaşlılara tanıtıyoruz. Bir yandan da Beşiktaşlı kardeşlerimize Beşiktaş sevgisini her zaman yaşayamadıkları için onu yaşatmaya çalışıyoruz".

Ziyaret, Beşiktaş ile Elazığ arasındaki dayanışmayı ve projenin yerel halkla buluşmasını hedefleyen program kapsamında gerçekleşti.

