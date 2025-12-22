Yeniorman Köprüsü tamamlandı: Akyazı-Hendek’te 20 mahalleye bağlantı sağlandı

Yeniorman Köprüsü tamamlandı, 20 mahalleye kesintisiz erişim sağlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyazı ve Hendek ilçelerinde yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Yeniorman Köprüsü tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Dinsiz Deresi üzerinde yükselen yeni köprü, araç ve yaya trafiğine açıldı.

Çalışmaların son aşaması

Köprüde sıcak asfalt serimi, yaya yolları ile uyarı tabelalarının yerleştirilmesi gibi son işlemler tamamlandı. Eski köprünün kullanım ömrünü tamamlaması üzerine inşa edilen Yeniorman Köprüsü, bölge ulaşımında önemli bir eksikliği giderdi.

Teknik özellikler ve dayanıklılık

Modern mühendislik teknikleriyle projelendirilen köprü, sel, taşkın ve deprem gibi doğal afetlere karşı yüksek dayanıklılık sağlayacak şekilde tasarlandı. Zemin güçlendirme kapsamında farklı çaplarda toplam 48 adet fore kazık kullanıldı. Köprünün toplam uzunluğu 47 metre, genişliği ise 16 metre olarak açıklandı.

Bölge ulaşımına katkısı

Geniş platformu sayesinde ulaşım güvenliğini artıran yapı, başta Akyazı ve Hendek olmak üzere bölgedeki yaklaşık 20 mahalleyi birbirine bağlayarak ulaşım yükünü hafifletecek ve halk için güvenli bir alternatif güzergah oluşturacak.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AKYAZI VE HENDEK İLÇELERİNDE 20 MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR TAMAMLAYARAK KULLANIMA HAZIR HALE GETİRDİ.