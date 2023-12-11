Ağızda dağılan nefis kurabiye: Çay demlenene kadar pişiyor

Misafirler kapınızı çaldığında telaşa kapılmak yerine, hızlı ve lezzetli bir çözüm bulabilirsiniz! Size kurtarıcı 3 dakika kurabiye tarifi...

Evdeki basit malzemelerle hazırlanan bu kıyır kıyır kurabiyeler, ani misafirleriniz için mükemmel bir tatlı seçeneği sunuyor. İşte adım adım tarif:



Zamansız Misafirler İçin Hızlı Kıyır Kıyır Kurabiye Tarifi

Evde lezzetli kurabiyeler yapmak hiç bu kadar hızlı ve kolay olmamıştı. İşte size adım adım 3 dakika içinde hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır kurabiye tarifi:

Malzemeler:





1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un (2.5 su bardağından biraz fazla)

İsteğe Göre:

Fındık ve benmari usulü eritilmiş çikolata ya da badem

Tarif:

Sıvı yağ ve pudra şekerini alın, aldığı kadar unla yoğurun.

Hamuru avuç içiyle sıkıp, sonra yuvarlayarak istediğiniz şekle getirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 20 dakika boyunca kurabiyeleri beyaz kalacak şekilde pişirin. (Pişirme süresi fırından fırına değişebilir, kontrollü şekilde pişirin.)

Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra isteğe göre fındık yerleştirin veya benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirip, çikolata donduktan sonra servis edin.

Damak tadınıza göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz.

Not: Hamurun dağılmaması için şekil verirken, hamuru sıkıp sonra yuvarlayın.

Artık ani misafir stresine veda edin, hızlı kurabiye tarifinizle lezzet dolu anlar yaşayın! Afiyet olsun!