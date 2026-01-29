Ağrı'da Dondurucu Soğuklar: Kırağı, Buz Sarkıtları ve Donan Dereler

Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Kent Hayatını Etkiledi

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuklar, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğa ve Ulaşımda Zorlu Görüntüler

Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Araç camları buz tutarken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu.

Patnos'ta da benzer manzaralar yaşandı; vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve brandalarla örttü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, buz tutan camları temizlemekte güçlük çekti.

