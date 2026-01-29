Ağrı'da Dondurucu Soğuklar: Kırağı, Buz Sarkıtları ve Donan Dereler

Ağrı'da gece artan dondurucu soğuklar kent merkezinde kırağı, metrelerce buz sarkıtları ve donmuş nehirler oluşturdu; Patnos'ta araçlar battaniye ile korundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 07:25
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 07:25
Ağrı'da Dondurucu Soğuklar: Kırağı, Buz Sarkıtları ve Donan Dereler

Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Kent Hayatını Etkiledi

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı, dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Gece saatlerinde etkisini artıran soğuklar, kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Doğa ve Ulaşımda Zorlu Görüntüler

Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Araç camları buz tutarken, nehir ve derelerin yüzeyi tamamen dondu.

Patnos'ta da benzer manzaralar yaşandı; vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve brandalarla örttü. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen sürücüler, buz tutan camları temizlemekte güçlük çekti.

AĞRI’DA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

AĞRI’DA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

AĞRI’DA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ergan Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Coşkusu: Kayak ve Kızak Keyfi
2
Erzurum'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı
3
Adana'da İnci Makal'a Kaçak İnşaat İddiası: Dubleks Mühürlendi, Risk Raporu
4
Finike'de Hortum 120 Dönüm Serayı Vurdu: 42 Çiftçi Etkilendi
5
Van'da Çığ Riski Artıyor: Yoğun Kar ve Eğimli Yamaçlar Tehlikeyi Büyütüyor
6
İşadamı Mahsun Altunkaya’nın Yeğeni Kasım Altunkaya Midyat’ta Toprağa Verildi
7
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü — Trafik Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları