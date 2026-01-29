Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi: Başhan Köyü'nde Meşe Dalları Hayvanlara İndiriliyor

Bitlis'te Karda Kızaklı Yem Mesaisi

Kışın geleneksel çözümüyle hayvancılık sürüyor

Bitlis'te yazın dağlık alanlarda toplanan yapraklı meşe dalları, kış aylarında karla kaplı yamaçlardan kızaklarla köylere indiriliyor. Başhan köyü ve çevresinde, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde besicilerin zorlu mesaisi dikkat çekiyor.

Yazın hazırlanan meşe dalları, karlı ve engebeli arazilerde kızaklara yükleniyor ve köylüler tarafından hayvan barınaklarına kadar çekiliyor. Bu yöntem, bölgede yıllardır uygulanan geleneksel çözüm olarak öne çıkıyor.

Köylüler, bu uygulamanın kış aylarında hayvancılığın devam etmesi için büyük önem taşıdığını belirtiyor. Zorlu kış şartlarının her yıl benzer manzaralar oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, karla birlikte hayatın zorlaştığını ancak imece usulü dayanışmayla sürecin üstesinden geldiklerini söylüyor.

Bitlis'te köylülerin karda kızaklarla yem taşıma çalışmaları, bölgedeki dayanışma ve mücadele ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

