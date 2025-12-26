Ağrı'da Sosyal Denge Sözleşmesi En Üst Limitten İmzalandı

Vali Mustafa Koç liderliğinde İl Özel İdaresi personeline ekonomik ve sosyal iyileştirme

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdaresi personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imza altına alındı.

İmza törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile Bem-Bir-Sen Ağrı İl Başkanı Osman Karasu da katıldı. Sözleşme, memurların mali ve sosyal haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sözleşme kapsamında çalışanlara, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının yüzde 120’si oranında Sosyal Denge Tazminatı ödemesi yapılacak.

İmzalanan anlaşma ile İl Özel İdaresi'nde görev yapan memurların ekonomik ve sosyal haklarında kayda değer iyileştirmeler sağlanmış oldu.

VALİ KOÇ BAŞKANLIĞINDA SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI