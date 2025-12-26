Sinop Batısı İçin Sarı Kodlu Kar Alarmı — 26 Aralık’ta Kuvvetli Kar

Sinop Batısı İçin Sarı Kodlu Kar Alarmı

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Sinop’un batısı için kuvvetli kar yağışı uyarısı yayımlandı.

Uyarı kapsamı

Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçeleri sarı kodla uyarılırken, 26 Aralık Cuma günü gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısında, 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı bekleniyor.

Beklenen etkiler ve tavsiyeler

Yetkililer, beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

