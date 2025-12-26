Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi deprem güvenli şekilde yeniden inşa ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı başlatılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, depreme dayanıklı ve çağdaş bir anlayışla yeniden inşa ediliyor.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen mevcut yapının yıkımının tamamlanmasının ardından, aynı alanda modern standartlara uygun yeni tesisin yapım süreci hızla devam ediyor.

Yeni Merkez; Sağlık Birimleri, Sosyal Alanlar ve Konforlu Konaklama İmkânlarıyla Hizmet Verecek

Üç blok ve beş kattan oluşacak yeni yapı, 9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Kompleksi; gündüzlü bakım merkezi, aktif yaşam merkezi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere üç temel birimden oluşacak.

Yeni tesis, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve Alzheimer gibi hastalıkları bulunan, ayrıca evde yaşamını tek başına sürdüremeyen yaşlılara da kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yapılan incelemeler sonucunda mevcut binanın deprem güvenliği açısından risk taşıdığının belirlenmesi üzerine, vatandaşlarımızın can güvenliğini önceleyerek yapıyı yıktık ve süreci hızla yeniden başlattık. İnşa ettiğimiz yeni merkez; sağlık birimleri, sosyal alanları ve konforlu konaklama imkânlarıyla yaşlı bireylerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlandı. Gündüzlü bakım, aktif yaşam ve yatılı bakım hizmetlerini bir arada sunacak bu çağdaş tesisle, büyüklerimizin daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan yurttaşımız için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ABİDE H. NURİ ÖNCÜER HUZUREVİ DEPREME DAYANIKLI ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR