DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi'ni deprem güvenli ve çağdaş standartlarda yeniden inşa ediyor; 9.514 m² alanda 80 kişilik bakım hizmeti verilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:59
Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor

Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi deprem güvenli şekilde yeniden inşa ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı başlatılan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, depreme dayanıklı ve çağdaş bir anlayışla yeniden inşa ediliyor.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen mevcut yapının yıkımının tamamlanmasının ardından, aynı alanda modern standartlara uygun yeni tesisin yapım süreci hızla devam ediyor.

Yeni Merkez; Sağlık Birimleri, Sosyal Alanlar ve Konforlu Konaklama İmkânlarıyla Hizmet Verecek

Üç blok ve beş kattan oluşacak yeni yapı, 9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Kompleksi; gündüzlü bakım merkezi, aktif yaşam merkezi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere üç temel birimden oluşacak.

Yeni tesis, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve Alzheimer gibi hastalıkları bulunan, ayrıca evde yaşamını tek başına sürdüremeyen yaşlılara da kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yapılan incelemeler sonucunda mevcut binanın deprem güvenliği açısından risk taşıdığının belirlenmesi üzerine, vatandaşlarımızın can güvenliğini önceleyerek yapıyı yıktık ve süreci hızla yeniden başlattık. İnşa ettiğimiz yeni merkez; sağlık birimleri, sosyal alanları ve konforlu konaklama imkânlarıyla yaşlı bireylerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlandı. Gündüzlü bakım, aktif yaşam ve yatılı bakım hizmetlerini bir arada sunacak bu çağdaş tesisle, büyüklerimizin daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan yurttaşımız için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ABİDE H. NURİ ÖNCÜER HUZUREVİ DEPREME DAYANIKLI ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

ABİDE H. NURİ ÖNCÜER HUZUREVİ DEPREME DAYANIKLI ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

ABİDE H. NURİ ÖNCÜER HUZUREVİ DEPREME DAYANIKLI ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erkan Aydın Osmangazi’de 7 Mahalleyle Ortak Akıl Buluşması
2
Abant Gölü Milli Parkı’nda Kışın Büyüsü: Kar ve Sis Kuşbakışı Görüntülendi
3
Kilis STK’larından Gazze için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde 'İnsanlık Yürüyüşü' çağrısı
4
Şanlıurfa Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda Trafik Rahatlıyor
5
Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor
6
Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu
7
Meteoroloji'den Elazığ, Bingöl ve Tunceli'ye Kuvvetli Kar Uyarısı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı