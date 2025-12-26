DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu

Ardahan'da Merkez Cami önünde toplanan grup, cuma namazı sonrası İsrail'i protesto ederek Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:00
Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu

Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu

Merkez Cami önünde toplanan grup, Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı

Ardahan’da aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, Merkez Cami önünde toplandı.

Cuma namazının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden grup adına konuşan Ömür Kılıç, şunları söyledi:

"Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında; Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Basın açıklamamız, insanlık onurunun ve hukukun asgari müştereklerinin hatırlatılmasıdır.

Bugün Gazze’de yaşananlar bir \"gündem maddesi\" değil; modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır. Bu sınavın kaydı; yalnızca haber bültenlerinin satır aralarında değil, vicdanlarda ve uluslararası kurumların \"unutkan\" hafızasında tutulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sınavda ağır bir \"çifte standart\" uygulanmaktadır. Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel durum raporları, Gazze’deki insanî tablonun hâlen kırılgan olduğunu göstermektedir. Gazze’de yaşam, \"normalleşme\" değil; hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürmektedir. Uluslararası hukuk; güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi; yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze’de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hâlâ tartışma konusuysa; burada yalnızca bir \"kriz\" değil, aynı zamanda uluslararası düzenin \"itibar kaybı\" yaşanmaktadır. Bugün, yaşadığımız iletişim çağında; bir çocuğun soğukta can verdiği haberini \"akış\" içinde tüketebiliyorsak, burada bir sorun vardır" şeklinde konuştu.

ARDAHAN'DA BİR GRUP, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI İSRAİL'İ PROTESTO EDEREK, FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISINDA...

ARDAHAN'DA BİR GRUP, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI İSRAİL'İ PROTESTO EDEREK, FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

ARDAHAN'DA BİR GRUP, CUMA NAMAZI ÇIKIŞI İSRAİL'İ PROTESTO EDEREK, FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISINDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erkan Aydın Osmangazi’de 7 Mahalleyle Ortak Akıl Buluşması
2
Kilis STK’larından Gazze için 1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde 'İnsanlık Yürüyüşü' çağrısı
3
Şanlıurfa Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda Trafik Rahatlıyor
4
Muğla'da Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Depreme Dayanıklı Yeniden İnşa Ediliyor
5
Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu
6
Abant Gölü Milli Parkı’nda Kışın Büyüsü: Kar ve Sis Kuşbakışı Görüntülendi
7
Şehit Babası Mehmet Üngör’den Vali Hüseyin Aksoy’a Ziyaret

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı