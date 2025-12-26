Ardahan'da Cuma Çıkışı: Filistin'e Destek, İsrail Protestosu

Merkez Cami önünde toplanan grup, Gazze'ye yönelik saldırıları kınadı

Ardahan’da aralarında sivil toplum kuruluşlarının da olduğu grup, Merkez Cami önünde toplandı.

Cuma namazının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto eden grup adına konuşan Ömür Kılıç, şunları söyledi:

"Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında; Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkımın, uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Basın açıklamamız, insanlık onurunun ve hukukun asgari müştereklerinin hatırlatılmasıdır.

Bugün Gazze’de yaşananlar bir \"gündem maddesi\" değil; modern zamanın gözlerinin önünde gerçekleştirilen, tarihe utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavıdır. Bu sınavın kaydı; yalnızca haber bültenlerinin satır aralarında değil, vicdanlarda ve uluslararası kurumların \"unutkan\" hafızasında tutulmaktadır. Ve ne yazık ki bu sınavda ağır bir \"çifte standart\" uygulanmaktadır. Uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel durum raporları, Gazze’deki insanî tablonun hâlen kırılgan olduğunu göstermektedir. Gazze’de yaşam, \"normalleşme\" değil; hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürmektedir. Uluslararası hukuk; güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi; yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze’de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hâlâ tartışma konusuysa; burada yalnızca bir \"kriz\" değil, aynı zamanda uluslararası düzenin \"itibar kaybı\" yaşanmaktadır. Bugün, yaşadığımız iletişim çağında; bir çocuğun soğukta can verdiği haberini \"akış\" içinde tüketebiliyorsak, burada bir sorun vardır" şeklinde konuştu.

