Bolu Valiliği'nden yoğun kar uyarısı: Kar 20 santimetreyi aşabilir

Bolu Valiliği, gece 23.00'ten itibaren başlayacak yoğun kar yağışı için uyardı; yüksek kesimlerde kar 20 cm'yi aşabilir, buzlanma ve ulaşım aksayabilir.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:41
Valilikten meteorolojik uyarı ve ulaşım çağrısı

Bolu Valiliği, bu gece saat 23.00'ten itibaren kent genelinde, özellikle yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı değerlendirmelere yer verildi.

Valilik açıklamasında, yağışın özellikle ilin 300 metre rakım üzerindeki alanlarında kuvvetli ve yer yer yoğun olacağının altı çizildi. Meteorolojik tahminlere göre kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Havanın seyriyle ilgili bilgi veren valilik, yağışın 27 Aralık Cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü, ancak 28 Aralık Pazar öğle saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenebileceğini bildirdi.

Olası risklere karşı uyarılarda bulunan Valilik, şu ifadeyi paylaştı: "Buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur"

