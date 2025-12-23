Ağrı Emniyetinden 215 Öğrenciye Kışlık Bot Dağıtımı

Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu'nda anlamlı ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Ozanlar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda eğitim gören 215 öğrenciye kışlık bot dağıttı.

Program, Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında emniyet görevlileri öğrencilerle bir araya gelerek botları teslim etti ve onlarla yakından ilgilendi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, öğrencilere eğitim hayatları ve gelecek planlarıyla ilgili nasihatlerde bulunarak, kendilerine güvenmeleri ve hedeflerine kararlılıkla ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Yapılan ziyaret ve sağlanan yardımdan memnuniyet duyan öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile emniyet personeline teşekkür etti.

