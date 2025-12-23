Düzce Belediyesi'nden 'Bir Bot, Bir Mont' Kampanyası: 2 Bin Bot ve Mont İhtiyaç Sahiplerine

Düzce Belediyesi'nden "Bir Bot, Bir Mont Kampanyası" Yeniden Başladı

Düzce Belediyesi, ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplara yönelik ayni desteklerini sürdürerek geleneksel projelerinden biri olan "Bir Bot, Bir Mont Kampanyası"nı bu yıl da hayata geçirdi.

2 bin bot ve 2 bin mont ihtiyaç sahiplerine verildi

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin adet bot ve 2 bin adet mont, öncelikli olarak çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Dağıtım ve seçim süreci

Müdürlüğe bağlı uzman personeller tarafından önceden tespit edilip incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahipleri, Düzce Belediyesi’nin Bahçeşehir Bölgesindeki ek hizmet binasına gelerek, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan stantlardan seçimlerini yaptı.

Belediye öz kaynaklarıyla hazırlanan ayni destek malzemeleri 6-17 yaş arasındaki çocuklar için ailelerine teslim edildi.

Yetkililerden açıklama

Dağıtım sürecinde ailelerle bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ileterek sohbet etti. Kılıç yaptığı açıklamada; "Düzce Belediyesi olarak her gün düzenlemiş olduğumuz bot ve mont kampanyamızı bu yıl da sürdürüyoruz. Kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Kimse yoksa biz varız" ifadelerini kullandı.

