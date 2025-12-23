DOLAR
Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehadetinin 8. Yılında Erzincan'da Anıldı

Erzincan Emniyeti, 19 Aralık 2017'de Ankara'da şehit düşen Polis Memuru Hakan Can'ın 8. yıl dönümünde ailesini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:41
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden anlamlı ziyaret

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 19 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da görev başında şehit olan Polis Memuru Hakan Can'ın şehadetinin 8'inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği personeli katıldı. Şehit polis memuru Hakan Can'ın ailesi ikametlerinde ziyaret edilerek acıları paylaşıldı.

Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Başta şehit polis memuru Hakan Can olmak üzere tüm şehitler için Allah'tan rahmet dilendi; şehit ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Emniyet yetkilileri, Emniyet teşkilatı'nın aziz şehitlerin hatırasını yaşatmaya ve şehit ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Gerçekleştirilen ziyaretin, şehidin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

