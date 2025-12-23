DOLAR
Isparta'da 85 Yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 Yıllık Evi Güvenli Yuva Oldu

Isparta Belediyesi, Aksu'nun Sofular köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 yıllık evinde tadilat yaparak yaşam koşullarını güvenli hale getirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:29
Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Sofular köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 yıllık evinde, Isparta Belediyesi tarafından yaşam şartlarını iyileştirme amaçlı tadilat yapıldı. Yapılan çalışma, yaşlı kadının günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefledi.

Başvuru sonrası yapılan incelemelerin ardından evdeki fiziki problemlerin giderilmesine yönelik kapsamlı bir tadilat gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında özellikle güvenliği artırmak için evin önüne yeni bir balkon inşa edildi ve yapısal güçlendirmeler yapıldı.

Muhtarın değerlendirmesi

Muhtar Mehmet İlhan Kayacan, yapılan çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: ‘Köyümüz sakinlerinden 85 yaşındaki Hacer teyzemizin evinin göçmek üzere olması nedeniyle tadilat ihtiyacı doğmuştu. Yapılan çalışmalarla ev daha güvenli hale getirildi. Destek verenlere teşekkür ediyorum.’

Ev sahibinin sözleri

Hacer Öcal ise kendi imkânlarıyla tadilat yaptıramadığını belirterek yaşadığı zorlukları şöyle aktardı: ‘Evde sürekli düşüyordum. Geceleri yerimden kalkıp evin içinde rahatça dolaşamıyordum. Çok kez düştüm, sakatlandım. Evimin tadilatının yapılmasıyla biraz olsun rahatladım. Allah razı olsun.’

Belediye tarafından gerçekleştirilen tadilat, yaşlı kadının güvenli ve daha konforlu bir yaşam sürmesine katkı sağladı ve köy sakinleri çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

