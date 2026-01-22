Ağrı Patnos'ta Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi

Ağrı’nın Patnos ilçesinde besiciler, yoğun kar ve soğuk nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazdan biriktirdikleri saman ve otla besliyor.

Karla mücadele ve günlük rutin

İlçe kırsalında yaşayan üreticiler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvan bakımını aksatmıyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahırlarda bakan besiciler, gün içinde çıkardıkları hayvanlara karın üzerinde yem veriyor.

Aşağı Göçmez köyünde, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta sabahın ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, sırtlarında ve kızakla taşıdıkları otları karın üzerine sererek hayvanlarını gün boyunca besliyor. Hayvanları günde 2 kez dışarı çıkartıp yem verdikten sonra akşam saatlerinde yeniden ahıra götürüyorlar.

Bu yıl yoğun bir kar yağdığını ifade eden Menekşe Sevinç, "Koyunlara ot vermek için alanı kardan temizliyorum. Bu sene kar yoğun bir şekilde yağdı. Biraz fazla eziyet çektik ama değdi. Günde 2 kez hayvanları dışarı çıkartıp yem veriyoruz. Zor olsa da bunu yapmak zorundayız" dedi.

