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Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, genç ve dinamik adayları bünyesine katmak için 710 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Lise ve ön lisans mezunları için büyük bir fırsat sunan bu alım, 21 Şubat’ta başlayacak ve 11 Mart’a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:23
Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı Yayımlandı! Lise ve Ön Lisans Mezunu Kadın/Erkek İçin Fırsat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yeni İstihdam Fırsatı: 710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonu İçin Alım Duyurusu

Türkiye’nin geleceğine yön verecek genç ve dinamik bireyler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni istihdam kapısından geçmeye hazırlanıyor. Bakanlık, lise ve ön lisans mezunları için 710 koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu ile kapılarını aralıyor.

personel alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, lise mezunları arasından 710 yeni koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli bu pozisyonlar için başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilecek.

710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonu Alım Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Bakanlık, farklı kategorilerde toplamda 710 güvenlik görevlisi alacak:

167 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın/Erkek)

220 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

312 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Kriterleri ve Süreci

Adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmekte. Ayrıca, adayların 2022 KPSS’den en az 60 puan almış olmaları ve sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmaları bekleniyor.

Özel Şartlar ve Detaylar

Özel şartlar arasında, ortaöğretim mezuniyeti, geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olma, 18-35 yaş aralığında olma ve vardiyalı çalışma engelinin bulunmaması gibi kriterler yer alıyor.

personel alımı

personel alımı

Lise ve Ön Lisans Mezunlarına Fırsat

Hem kadın hem erkek adaylar için ön lisans mezunları, sadece kadın veya sadece erkek alımlarında ise lise mezunları tercih edilecek.

710 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Takvimi

Başvurular, 21 Şubat 2024 tarihinde başlayıp, 11 Mart 2024 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

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