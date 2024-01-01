Aile Bakanlığı boş kadro açtı! Yüzlerce kişiyi memur yapacak: Başvuru şartlarına dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceği memur ve personel alımı için detayları içeren resmi duyuruyu yayımladı. Resmi Gazete'de 26 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan karara göre, Bakanlık bünyesine 668 kişilik kadro ile alım yapacak.

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?





Bakanlık, bu büyük alım için 61 merkez, 573 taşra ve 34 döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere personel alacak. İlgili kadrolar arasında müfettiş, şube müdürü, aile ve sosyal hizmetler uzmanı, koruma ve güvenlik görevlisi, bilgisayar işletmeni, şoför, çocuk eğitimcisi, öğretmen, sosyal çalışmacı, hemşire, teknisyen, din görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor.



BAŞVURU ŞARTLARI

Cumhurbaşkanlığı onayıyla gerçekleştirilecek alımlar için başvuruların 2024 yılı içerisinde yapılması planlanıyor. Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunları olmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma gibi temel şartlara ek olarak, KPSS'den belirli puan türlerinde başarılı olma şartları da bulunacak.



İlgililer, başvuru tarihleri ve detaylı şartlar için resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Başvuruların başlamasıyla ilgili güncel bilgilerden anında haberdar olmak için İşin Olsa'nın mobil uygulamasını indirebilir ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hemşire, öğretmen, şoför gibi farklı pozisyonlarda iş arayan adaylar için önemli bir fırsat olan bu alımları kaçırmamak adına duyuruları takip etmek büyük önem taşıyor.

