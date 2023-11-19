Aile Bakanlığı iş arayanlara duyurdu! 7 ilde personel alımı yapılacak: Bu şartları sağlayanların işi hazır

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 7 FARKLI ŞEHİRDE PERSONEL ALACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 7 farklı şehirde istihdam edilmek üzere personel ilanında bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) için bir çok pozisyonda çalıştırılmak üzere personel alınacağı duyuruldu. İşte ilanın detayları….





Peki bu alımlar için KPSS şartı aranıyor mu? Başvurular ne zaman yapılacak? Kimler başvurabilecek? İşte tüm detayları ile personel ilanının detayları….Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na alınacak personellerin bazılarından KPSS şartı aranırken bazı başvurular için ise KPSS şart değil. Personel alımı için genel olarak başvuracak adaylardan aranan kriterler ise şöyle: Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Türk Ceza Kanunu’na göre belirtilen suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Görevi yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak gerekiyor.

HANGİ POZİSYONLARA PERSONEL ALINACAK

Bakanlık tarafından açılan pozisyonlar ise belirlendi. Buna göre sosyal yardım ve inceleme görevlisi, İşçi, Büro görevlisi, Yardımcı hizmet görevlisi, Proje personeli, Muhasebeci pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların ise 20 Kasım 2023 – 10 Aralık 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu alanından başvuru yapabilecekleri belirtildi. Başvuru hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ya da 0312 412 29 44 numaralı telefondan bilgi alabilirler.