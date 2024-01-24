Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS'siz en az ilkokul mezunu işçi, temizlik ve yaşlı bakım personeli alımı yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 57 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde personel eksikliğini gidermek üzere 12 şehirde yeni alımlar gerçekleştirecek. İş arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu alımlar, başvuru şartlarına uygun adayları bekliyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla ve şahsen yapılacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesindeki eksikliği gidermek üzere 12 farklı şehirde personel alımı yapacak. İşte alım yapılacak şehirler ve detaylar:







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı Yapılacak 12 Şehir:

1. Ankara

2. Antalya

3. Adıyaman

4. Aydın

5. Bolu

6. Burdur

7. Gaziantep

8. İzmir

9. Kahramanmaraş

10. Mardin

11. Muğla

12. Sakarya

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 57 Personel Alımı Başvuru Şartları:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak.

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- En az ilkokul mezunu olmak.

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 57 Personel Alımı KPSS Şartı:

- ASHB (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 57 Memur Alımı ve Personel Alımı için ilanlarını yayımladı. İlanlarda dikkat çeken detay ise KPSS şartının bazı kadrolarda aranacak olması, bazılarında ise aranmayacak olmasıdır.

KPSS Puanı ile Memur Alımı:

Muhasebeci, Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, Büro Görevlisi gibi kadrolarda KPSS puanı aranacak. Adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranacaktır.

KPSS Şartsız Personel Alımı:

Temizlik Görevlisi, Yaşlı Bakım Personeli, İşçi gibi kadrolarda ise KPSS şartı aranmayacak. Bu kadrolara başvuruda bulunacak adaylardan KPSS sınavına girmiş olma zorunluluğu aranmayacaktır.

ASHB, farklı kadrolarda istihdam sağlayarak geniş bir aday kitlesine kapılarını açmış bulunuyor. İlanlara başvuruda bulunacak adayların ilan metinlerini dikkatlice incelemeleri ve başvuru şartlarına uygun olarak başvurmaları önemlidir..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 57 Personel Alımı Başvuru Süreci:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanları Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanmıştır. Başvurular şahsen ilgili Vakıf üzerinden alınacaktır.