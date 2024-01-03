Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi
Airfryer ile çıtır patates cipsi yapmak çok kolay! Sadece patates, zeytinyağı ve tuz gerekli. Patatesleri ince dilimleyip suya yatırın, sonra zeytinyağı ve tuzla karıştırın. Airfryer’da kızartın ve soğutun. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık hazır!
Airfryer'da Çıtır Patates Cipsi nasıl yapılır?
Airfryer, yağsız kızartma yapmanın sağlıklı ve lezzetli bir yoludur. Bu tarifte, airfryer ile çıtır patates cipsi yapmayı öğreneceksiniz. Bu cipsler, atıştırmalık olarak veya ana yemeklerin yanında servis edebileceğiniz harika bir seçenektir.
Çıtır Patates Cipsi için malzemeler
- 2 büyük patates
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Çıtır Patates Cipsi yapılışı
- Patatesleri iyice yıkayın ve ince dilimlere kesin. Dilimlerin eşit kalınlıkta olmasını sağlamak için bir mandolin dilimleyici kullanabilirsiniz.
- Dilimlenmiş patatesleri bir kaseye alın ve üzerlerini soğuk su ile örtecek kadar su ekleyin.
- Patateslerin nişastasını gidermek için en az 30 dakika bekletin.
- Airfryer'ınızı 190 °C'ye ayarlayın ve 3 dakika ısıtın.
- Patatesleri süzün ve iyice durulayın. Kağıt havlu ile kurulayın ve tekrar kaseye koyun.
- Zeytinyağı ve tuz ekleyin ve patateslerle iyice karıştırın.
- Patatesleri tek bir kat halinde airfryer sepetine yerleştirin. Üst üste binmemelerine dikkat edin.
- Patatesleri 10-15 dakika boyunca 190 °C'de kızartın. Arada bir patatesleri çevirerek eşit şekilde kızarmalarını sağlayın.
- Patates cipsleri kızardıktan sonra airfryer'dan çıkarın ve tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.
Afiyet olsun!