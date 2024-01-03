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Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi

Airfryer ile sağlıklı çıtır çıtır Patates Cipsi yapmak çok kolay! İşte adım adım tarifi Airfryer ile çıtır patates cipsi yapmak çok kolay! Sadece patates, zeytinyağı ve tuz gerekli. Patatesleri ince dilimleyip suya yatırın, sonra zeytinyağı ve tuzla karıştırın. Airfryer’da kızartın ve soğutun. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık hazır!