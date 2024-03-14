Telefon kilidinizi açma şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle açanlara kötü haber!

Kendinizi nasıl tanımlarsınız, lider misiniz? Disiplinli bir insan mısınız? Yoksa sınırları zorlamayı seven özgür bir ruh mu? Peki size tek bir soruya verdiğiniz yanıtla tüm bunları tahmin ettiğimi söylesek nasıl hissederdiniz? Bazı hareket türleri bize insanın zekasından kişiliğine kadar bir çok farklı özelliği hakkında bilgi verebilir. Bu işlemlerden biri telefonunuzun kilidini nasıl açacağınızdır. Bu ortak alışkanlığın sizin hakkınızda neler söylediğini görün.

Dünya çapında milyarlarca insanın farklı kişisel özelliklere sahip olduğu bilinir. Herkesin iyi olduğu bir konu vardır ancak bilimsel ve sosyolojik araştırmalar insanları bazı kişisel özelliklerine göre sınıflandırır. Bazıları daha muhafazakar, bazıları ise çığır açan çalışmalar için potansiyellerinden yararlanıyor.

Ancak baştan söyleyelim, günümüzün tek soruluk testleri bilimsel olarak %100 doğru sonuçlar verememektedir. Bu tür testler yalnızca genel olarak kişiliğinizi analiz eder, aynı zamanda kendi özellikleriniz hakkında yorum yapmanıza da olanak tanır.

Telefonunuzun kilidinizi nasıl açıyorsunuz?





Birçok kişi Android ve IOS işletim sistemli cep telefonlarında ekran kilitleri kullanıyor. Gizliliğin ve kişisel bilgilerin korunması açısından önemli olan ekran kilitleri çeşitli yöntemlerle kaldırılabilmektedir.

Bazı telefonlarda ekranın kilidini açmak için PIN kodu kullanılırken bazıları da parmak okuyucu özelliklere sahiptir. Ekran kilidini açmanın başka bir yolu da telefon şifrenizi form olarak girmektir. Bu üç farklı hareket, üç farklı kişisel özelliği işaret ediyor.

"Parmak izi kimlik doğrulamasını kullanarak telefon kilidini açma"

Araştırmalar, telefonlarının kilidini açabilmek için parmak izlerini kullanan kişilerin güvenlerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin özgüvenleri yüksektir ve geniş bir sosyal alandaki çevreye sahiptirler, bu da onları çevrelerindekilerden kolayca öne çıkarır. Her zaman ne istediğini bilen, aynı zamanda liderlik vasıflarına da sahip olan bu kişiler, kriz anlarında müdahale etmekten ve sakin kalmaktan çekinmezler.

"Telefon kilidini PIN koduyla açma"





Telefonlarının kilidini açmak için PIN kodlarını kullanan kişiler hakkında söylenecek ilk şey, oldukça disiplinli olduklarıdır. Disiplinli ve düzenli çalışarak istediklerini başarabilen kişiler ayrıca detaylara dikkat eden kişilerdir. Böyle insanların hayatında ilgisizliğe yer yoktur. Her konuya en ince ayrıntısına kadar hakimdirler. Aynı zamanda problemleri çözme becerisi gelişen bu kişiler, güçlü karakterlerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan kendi sorunlarını çözmek için kullanabilirler. Aynı zamanda bu kişilerin yüksek zekalarıyla da ön plana çıktıkları söylenir.

"Telefon kilidini açmak için şekil çizme"

Telefonlarının kilidini şekiller çizerek açan insanlar çok özgür ruhlulardır. Bu tür insanlar bireyselliklerinden ve özgürlüklerinden vazgeçmek istemezler. İlk bakışta çok güçlü görünen bu kişilerin aslında çok hassas kalpleri vardır. Sorunları çözmek için güce veya büyük zekaya ihtiyacınız yok. Hızlı anlayışları ve olaylar üzerinde farklı bakış açıları aynı zamanda sorunları çözmelerine de yardımcı olur. Burada da özgünlüklerini bu şekilde koruyorlar.