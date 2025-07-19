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Ordu'da 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali Coşkuyla Başladı

Ordu Kabadüz'deki 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali mehter takımı eşliğinde başladı, etkinlikler dolu dolu geçiyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:28
Ordu'da 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali Coşkuyla Başladı

22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali Ordu'da!

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali coşkuyla başladı. Festival, mehter takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle açıldı.

Halk Oyunları ve Horon Keyfi

Etkinlikte, halk oyunları ekiplerinin gösterileri izleyicilerden tam not aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festival alanında halkla birlikte horon oynayarak etkinliğin coşkusuna ortak oldu. Konuşmasında Çambaşı'nın önemine değinen Güler, "Hem kültürel hem de geleneksel olarak büyük bir çekim merkezi. Bu yıl 22'incisi düzenleniyor. Coşku burada üst seviyede. Hem ekonomik hem turizm olarak önemli bir festival." şeklinde ifade etti.

Yöresel Ürün Yarışmaları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Güler, festivalin kültürel etkinliklerle daha da renklendiğini vurgulayarak, "Bu sevgiden öte bir sevda. Yayla şenlikleri bizim sevdamız. Burada hep birlikte neşeyi, huzuru ve mutluluğu paylaşıyoruz. Ayrıca esnafımızın işleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yöresel anlamda yapılan en iyi peynir, bal ve turşu yarışmaları renkli görüntülere sahne oluyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." dedi.

Protokol Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da ilk günün yoğunluğunun güzel geçtiğini belirtti. Festivalde ilgi gören peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 22. Geleneksel Çambaşı Yayla...

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi. Festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 22. Geleneksel Çambaşı Yayla...

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 22. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali düzenlendi. Festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

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