Airfryer’da Hızlı ve Lezzetli 5 Malzemeli Sufle tarifi!
10 dakikada hazır, 5 malzemeli Airfryer sufle tarifi! Pratik ve lezzetli tatlı için hemen deneyin, afiyet olsun!
Airfryer İle Hazırlanan Kolay Sufle Tarifi
5 basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve pratik bir tatlı olan sufleyi denemeye ne dersiniz? Sadece 10 dakika içinde hazır olan bu tatlı, damak zevkinize hitap edecek. Şimdiden afiyet olsun!
Sufle için Gerekli Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 150 gram sütlü çikolata
Airfryer'da sufle yapılışı
- Yumurta ve şekeri alın ve bir kaba koyun. Köpürene kadar çırpın ve sonra unu ekleyin.
- Tereyağını ve çikolatayı benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın.
- Eritilmiş karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Tereyağı sürülmüş ve şeker serpilmiş sufle kaplarınıza karışımı dökün. Kapların 2/3'ünü dolduracak şekilde ayarlayın.
- Airfryer'ınızı 190°C derecede ve kek modunda 8 dakika süreyle ayarlayın.
- Pişen suflelerin üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
- Lezzetli sufleleriniz hazır, afiyet olsun!