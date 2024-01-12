Airfryer’da Hızlı ve Lezzetli 5 Malzemeli Sufle tarifi!

Airfryer İle Hazırlanan Kolay Sufle Tarifi

5 basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve pratik bir tatlı olan sufleyi denemeye ne dersiniz? Sadece 10 dakika içinde hazır olan bu tatlı, damak zevkinize hitap edecek. Şimdiden afiyet olsun!

Sufle için Gerekli Malzemeler

2 adet yumurta

yumurta 1 yemek kaşığı toz şeker

toz şeker 1 yemek kaşığı un

un 2 yemek kaşığı tereyağı

tereyağı 150 gram sütlü çikolata

Airfryer'da sufle yapılışı