DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik’in Taleplerini Bakanlara İletti

Serkan Yıldırım, 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde Bilecik’in öncelikli sorun ve yatırım taleplerini ilgili bakanlara aktardı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:53
AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik’in Taleplerini Bakanlara İletti

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik’in Taleplerini Bakanlara İletti

Toplantı öncesi ikili görüşmelerde yatırım ve talepler masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde Bilecik’in öncelikli sorun ve taleplerini ilgili bakanlara iletti.

Yıldırım, söz konusu görüşmeler kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Millî Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile; ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Koordinatörü Şahin Tin ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Bilecik’in mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar ile kent için iletilen talepler ayrıntılı şekilde ele alındı. Yapılan temasların, Bilecik’in gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Yıldırım, görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Bilecik’imize selam ve muhabbetlerini aldık" dedi.

Temaslar, il yatırımlarının takibi ve projelerin hızlandırılması açısından önem taşıyor; yetkililerden alınan geri bildirimlerin Bilecik gündeminde izleneceği belirtildi.

AK PARTİ İL BAŞKANI YILDIRIM, BİLECİK’İN SORUNLARINI BAKANLARA İLETTİ

AK PARTİ İL BAŞKANI YILDIRIM, BİLECİK’İN SORUNLARINI BAKANLARA İLETTİ

AK PARTİ İL BAŞKANI YILDIRIM, BİLECİK’İN SORUNLARINI BAKANLARA İLETTİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır OSB Şam Uluslararası Fuarı'nda 15 Firma ile Yeni Ticari Bağlantılar Kurdu
2
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor
3
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
4
Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi
5
Kepez’te 'Bir Nefes Ver Hayatıma' Özel Bireylere Spor ve Sanat Sunuyor
6
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma
7
Elazığ'dan İngiltere'ye Amigurumi: 20 Kadının El Emeği Başarı Hikayesi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması