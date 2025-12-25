AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik’in Taleplerini Bakanlara İletti

Toplantı öncesi ikili görüşmelerde yatırım ve talepler masaya yatırıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde Bilecik’in öncelikli sorun ve taleplerini ilgili bakanlara iletti.

Yıldırım, söz konusu görüşmeler kapsamında Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Millî Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile; ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Koordinatörü Şahin Tin ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Bilecik’in mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar ile kent için iletilen talepler ayrıntılı şekilde ele alındı. Yapılan temasların, Bilecik’in gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

Yıldırım, görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde, "Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Bilecik’imize selam ve muhabbetlerini aldık" dedi.

Temaslar, il yatırımlarının takibi ve projelerin hızlandırılması açısından önem taşıyor; yetkililerden alınan geri bildirimlerin Bilecik gündeminde izleneceği belirtildi.

