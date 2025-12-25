DOLAR
Bodrum'da Sel: 25 Aralık 2025'te 44,2 kg/m² Yağış, 15 Kişi Tahliye Edildi

25 Aralık 2025 sabahına dek süren ani sağanak Bodrum'da 44,2 kg/m² yağış bıraktı; yollar kapandı, 15 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:54
Bodrum'da Sel: 25 Aralık 2025'te 44,2 kg/m² Yağış, 15 Kişi Tahliye Edildi

Bodrum'da gece boyu etkili sağanak hayatı sekteye uğrattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden yağışta, son 12 saatte metrekareye 44,2 kilogram yağmur düştü. İlçede yağışın büyük bölümü 02.00 ile 06.00 saatleri arasında etkili oldu.

Gümbet ve yolların durumu

Aşırı yağış nedeniyle Gümbet Mahallesi sokaklarında yoğun su birikintileri oluştu; biriken sular araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Vatandaşlar gece boyunca zor anlar yaşadı. Kapalı olan yollar, belediye ekiplerinin vidanjör ve kepçe ile yürüttüğü hızlı müdahaleyle kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Çırkan'da istinat duvarı çökmesi ve tahliyeler

Çırkan Mahallesi'nde aşırı yağışın ardından bir evin zeminindeki istinat duvarı çöktü. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı; risk nedeniyle ilk etapta 6 hane tedbir amacıyla tahliye edildi. Yapılan çalışmalarda tahliye edilen vatandaş sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Ekiplerin yapacağı teknik incelemelerin ardından, istinat duvarı çöken 2 katlı bina ile ilgili nihai karar verilecek.

Sahil ve uyarılar

Sel sularının taşıdığı çamur ve atıklar sahile vurdu. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklama

"25 Aralık 2025 tarihinde sabaha karşı saat 03.00 sularında, herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamasına rağmen Yarımadamız genelinde, özellikle Bitez, Gümbet ve Konacık-Çırkan bölgelerinde etkili olan ani ve kuvvetli sağanak yağış neticesinde metrekareye kısa sürede yaklaşık 44 kilogram yağış düşmüştür. Yağışın şiddetiyle Konacık D-330 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşmuştur. Bölgedeki yağmur drenaj hatlarımız çalışır durumda olmasına rağmen, dere bağlantı kısmındaki kesitlerin darlığı suyun hızlı tahliyesini geciktirmiş, ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla biriken sular tahliye edilerek yol yeniden trafiğe açılmıştır. Yağışa bağlı olarak Çırkan Mahallesi Amiral Caddesi’ndeki bir binanın temelinde kayma riski tespit edildiğinden, söz konusu bina ve bitişiğindeki yapıda yaşayan toplam 15 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlarımız için AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde teknik incelemeler başlatılmıştır. Bitez bölgesinde ise Söğütlü Deresi istinat duvarının çökmesi sonucu, kapalı durumda olan bir otelin zemin katı ve dere yatağındaki bir Kızılay aracı taşkından etkilenmiştir. Yarımada genelinde su baskını yaşanan 14 konut ve 2 otelde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerimiz su tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle"

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, MUSKİ, Bodrum Belediyesi ve AFAD başta olmak üzere ilgili birimler bölgedeki su tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından, risk altındaki yapılarla ilgili nihai karar kamuoyu ile paylaşılacak.

