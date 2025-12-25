DOLAR
MHP Sur Teşkilatından Regaip Kandili İkramı

MHP Sur teşkilatı, Şakir Erdin ve Serap Kaya öncülüğünde Hz. Süleyman Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi, tulumba ve limonata ikram etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:46
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, teşkilat üyeleriyle birlikte Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Hz. Süleyman Camisi'nde yoğun katılımlı ikram

MHP Sur teşkilatı, ilçedeki tarihi Hz. Süleyman Camisinde vatandaşlara kandil simidi, tulumba tatlısı ve limonata ikram etti. Etkinliğe yoğun katılım olurken, MHP heyeti vatandaşlarla yakın ilişki kurdu ve Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Erdin'in mesajı

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, sözlerine şöyle başladı: "Sahabeler şehri Diyarbakır’da, Hz. Süleyman Camisinde bulunmaktayız. Bu vesileyle Mevlid-i Şerifimizi okuttuk ve vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk."

Erdin ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin kandilini tebrik ederek, "Onun evladı olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Diyarbakır sizinle gurur duyuyor." dedi.

Erdin, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Kandil münasebetiyle Hz. Süleyman Camisinde, sahabeler şehri Diyarbakır’da tatlı, pasta ve çeşitli yiyecekler ikram ettik. Yüce Allah yapılan tüm hayırları kabul etsin, bizlerin ve İslam alemindeki herkesin hayrını kabul eylesin."

Hayırlı dilekler

Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Erdin, "Türkiye Cumhuriyetine huzur, barış, mutluluk ve yardımlaşma duygularının hâkim olduğu bir yeni yıl diliyoruz. Umudumuz, daha güzel ve daha iyi günler görmektir" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

