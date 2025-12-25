MHP Sur Teşkilatından Regaip Kandili İkramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, teşkilat üyeleriyle birlikte Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Hz. Süleyman Camisi'nde yoğun katılımlı ikram

MHP Sur teşkilatı, ilçedeki tarihi Hz. Süleyman Camisinde vatandaşlara kandil simidi, tulumba tatlısı ve limonata ikram etti. Etkinliğe yoğun katılım olurken, MHP heyeti vatandaşlarla yakın ilişki kurdu ve Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Erdin'in mesajı

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, sözlerine şöyle başladı: "Sahabeler şehri Diyarbakır’da, Hz. Süleyman Camisinde bulunmaktayız. Bu vesileyle Mevlid-i Şerifimizi okuttuk ve vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk."

Erdin ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin kandilini tebrik ederek, "Onun evladı olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Diyarbakır sizinle gurur duyuyor." dedi.

Erdin, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti: "Kandil münasebetiyle Hz. Süleyman Camisinde, sahabeler şehri Diyarbakır’da tatlı, pasta ve çeşitli yiyecekler ikram ettik. Yüce Allah yapılan tüm hayırları kabul etsin, bizlerin ve İslam alemindeki herkesin hayrını kabul eylesin."

Hayırlı dilekler

Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Erdin, "Türkiye Cumhuriyetine huzur, barış, mutluluk ve yardımlaşma duygularının hâkim olduğu bir yeni yıl diliyoruz. Umudumuz, daha güzel ve daha iyi günler görmektir" diye konuştu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SUR İLÇE BAŞKANI ŞAKİR ERDİN İLE MHP SUR KADIN, AİLE, ÇOCUK VE ENGELLİ POLİTİKALARI (KAÇEP) İLÇE BAŞKANI SERAP KAYA, BERABERLERİNDEKİ TEŞKİLAT ÜYELERİYLE BİRLİKTE REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI.