Terme'de Su Baskını: Aile Cami Lojmanına Yerleştirildi

Terme'de evleri su basan Tuncay ve annesi Ayşe Yılmaz, Kaymakamlık tarafından cami lojmanına yerleştirildi; SYDV kira ve belediye yakacak desteği sağlayacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:08
Samsun’un Terme ilçesinde yaşadıkları evi su basan bir aile, Terme Kaymakamlığı tarafından geçici olarak mahalle camisinin lojmanına yerleştirildi. Ailenin ihtiyaçlarının ise kaymakamlık ve belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Evdeki hasar ve yerleşim

Terme’nin Haydarağa Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki Tuncay Yılmaz, annesi 70 yaşındaki Ayşe Yılmaz ile birlikte eski bir evde ikamet ediyordu. Yapısal sorunları bulunan evin çatı, kapı ve ana duvarlarının zarar gördüğü, yağışlı havalarda su baskınlarının yaşandığı belirtildi. Son yağmurda evde bulunan eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

"Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Yaşlı ve hasta annemle birlikte mecburen burada kalıyorduk. Son yağmur sonrası oluşan su baskını nedeniyle tüm eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Evde soba bile kuramıyoruz. Çatı da çökmek üzere. Duvarlar da su geçiriyor. Kaymakamlık tarafından geçici olarak cami lojmanına yerleştirildik. Önümüzde zorlu bir kış var"

Destek ve beklentiler

Babası vefat etmiş olan Yılmaz, diğer 3 kardeşinin uzakta olduğunu ve ailenin geçimini zor sağladığını; hurda toplayarak ve annesinin yaşlı aylığı ile geçinmeye çalıştıklarını belirtti.

Terme Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından aileye kira yardımı yapılacağı, belediyenin ise yakacak ve diğer temel ihtiyaçlar konusunda destek sağlayacağı bildirildi. Yardım derneklerinin de sürece katkı sunacağı kaydedildi.

