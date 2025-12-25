Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı — Malatya'ya 2,5 Milyar TL Spor Yatırımı

Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı

Malatya'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 2,5 milyar liralık spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkısı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle kentte yürütülen 2,5 milyar liralık spor yatırımları kapsamında, Tecde Spor Kompleksinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Tecde Spor Kompleksi, gençlerin ve spor kulüplerinin kullanımına yönelik kapsamlı donatılarla planlandı. Kompleks bünyesinde 850 metrekare kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ile sporcu soyunma odaları, hakem odaları ve idari ofisler yer alacak. Ayrıca 960 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu; soyunma alanları, duşlar ve antrenör odalarıyla hizmet verecek.

Gençlik merkezinde ise 2 bin 450 metrekarelik alanda bodrum katta sığınak, ısı merkezi ve depolar; zemin katta idari ofisler, kafeterya ve veranda; üst katlarda çocuk temel beceri merkezi, çalışma salonları ve kütüphaneler planlandı. Kompleks ayrıca açık voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, kamelyalar ve otopark alanları da içerecek.

Törene katılanlar arasında AK Parti Malatya İl Başkanvekili Naci Şavata, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Battalgazi ve Yeşilyurt Başkan Yardımcıları, TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, MASF Başkanı Seyfullah Özdemir, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, törende kentin dört bir yanındaki spor yatırımlarına dikkat çekerek, "Malatya’nın dört bir yanında spor tesislerimiz yükseliyor" ifadesini kullandı. Başkan Er ayrıca kentin geleceğine yönelik yatırımların süreceğini vurguladı ve "Malatya’yı spor ve kütüphaneler şehri yapacağız" dedi.

Yerel yöneticiler de yatırımlara destek mesajları verdi. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Deprem bölgesindeki başkanlarımızın Allah yardımcısı olsun." sözleriyle dayanışmayı vurgularken, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve MASF Başkanı Seyfullah Özdemir de Başkan Er'in çabalarına teşekkür etti. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise "Bugün burada yalnızca bir temel atmıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin sosyalleşmesine, sporla buluşmasına ve geleceğe daha umutla bakmasına da temel atıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 200 milyon maliyetli Tecde Spor Kompleksi'nin temeli atıldı. Projenin tamamlanmasıyla bölge gençleri ve aileleri için geniş kapsamlı bir sosyal ve sportif yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

