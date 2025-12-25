DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı — Malatya'ya 2,5 Milyar TL Spor Yatırımı

Tecde Spor Kompleksi’nin temeli atıldı. Malatya’ya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi katkısıyla 2,5 milyar liralık spor yatırımı sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:35
Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı — Malatya'ya 2,5 Milyar TL Spor Yatırımı

Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı

Malatya'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli 2,5 milyar liralık spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkısı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle kentte yürütülen 2,5 milyar liralık spor yatırımları kapsamında, Tecde Spor Kompleksinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Tecde Spor Kompleksi, gençlerin ve spor kulüplerinin kullanımına yönelik kapsamlı donatılarla planlandı. Kompleks bünyesinde 850 metrekare kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ile sporcu soyunma odaları, hakem odaları ve idari ofisler yer alacak. Ayrıca 960 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu; soyunma alanları, duşlar ve antrenör odalarıyla hizmet verecek.

Gençlik merkezinde ise 2 bin 450 metrekarelik alanda bodrum katta sığınak, ısı merkezi ve depolar; zemin katta idari ofisler, kafeterya ve veranda; üst katlarda çocuk temel beceri merkezi, çalışma salonları ve kütüphaneler planlandı. Kompleks ayrıca açık voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanları, fitness aletleri, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, kamelyalar ve otopark alanları da içerecek.

Törene katılanlar arasında AK Parti Malatya İl Başkanvekili Naci Şavata, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Battalgazi ve Yeşilyurt Başkan Yardımcıları, TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, MASF Başkanı Seyfullah Özdemir, Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, törende kentin dört bir yanındaki spor yatırımlarına dikkat çekerek, "Malatya’nın dört bir yanında spor tesislerimiz yükseliyor" ifadesini kullandı. Başkan Er ayrıca kentin geleceğine yönelik yatırımların süreceğini vurguladı ve "Malatya’yı spor ve kütüphaneler şehri yapacağız" dedi.

Yerel yöneticiler de yatırımlara destek mesajları verdi. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Deprem bölgesindeki başkanlarımızın Allah yardımcısı olsun." sözleriyle dayanışmayı vurgularken, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve MASF Başkanı Seyfullah Özdemir de Başkan Er'in çabalarına teşekkür etti. Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise "Bugün burada yalnızca bir temel atmıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin sosyalleşmesine, sporla buluşmasına ve geleceğe daha umutla bakmasına da temel atıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 200 milyon maliyetli Tecde Spor Kompleksi'nin temeli atıldı. Projenin tamamlanmasıyla bölge gençleri ve aileleri için geniş kapsamlı bir sosyal ve sportif yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN KATKISI VE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİYLE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NIN KATKISI VE MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GİRİŞİMLERİYLE MALATYA’YA 2,5 MİLYAR LİRALIK SPOR YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır’da Aşiret Liderlerinden Şans Oyunlarına Sert Tepki: "Milli Değerlerle Bağdaşmıyor"
2
Bodrum'da Sel: 25 Aralık 2025'te 44,2 kg/m² Yağış, 15 Kişi Tahliye Edildi
3
Terme'de Su Baskını: Aile Cami Lojmanına Yerleştirildi
4
MHP Sur Teşkilatından Regaip Kandili İkramı
5
Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı — Malatya'ya 2,5 Milyar TL Spor Yatırımı
6
MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili İkramı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı