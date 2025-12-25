MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili İkramı

MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili'nde Anlamlı İkram

Hz. Süleyman Camisi'nde Mevlid ve ikram organizasyonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, beraberlerindeki teşkilat üyeleriyle birlikte Regaip Kandili vesilesiyle ilçedeki tarihi Hz. Süleyman Camisinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Etkinlikte kandil simidi, tulumba tatlısı ve limonata dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda MHP heyeti vatandaşlarla yakından ilgilendi ve Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Şakir Erdin yaptığı konuşmaya, 'Manevi bereketin mevsimi olan üç ayların müjdecisi Regaip Kandilinin tüm İslam alemine mübarek olmasını, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim' sözleriyle başladı. Erdin, 'Sahabeler şehri Diyarbakır’da, Hz. Süleyman Camisinde bulunmaktayız. Bu vesileyle Mevlid-i Şerifimizi okuttuk ve vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk' dedi.

Erdin, ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin kandilini tebrik ederek, 'Onun evladı olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Diyarbakır sizinle gurur duyuyor' ifadelerini kullandı ve yapılan hayırların kabul edilmesini diledi.

Konuşmasının sonunda Erdin, Regaip Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, 'Türkiye Cumhuriyetine huzur, barış, mutluluk ve yardımlaşma duygularının hâkim olduğu bir yeni yıl diliyoruz. Umudumuz, daha güzel ve daha iyi günler görmektir' diye konuştu.

