DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili İkramı

MHP Sur teşkilatı, Hz. Süleyman Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi, tulumba ve limonata ikram etti; Başkan Şakir Erdin birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:34
MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili İkramı

MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili'nde Anlamlı İkram

Hz. Süleyman Camisi'nde Mevlid ve ikram organizasyonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, beraberlerindeki teşkilat üyeleriyle birlikte Regaip Kandili vesilesiyle ilçedeki tarihi Hz. Süleyman Camisinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Etkinlikte kandil simidi, tulumba tatlısı ve limonata dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda MHP heyeti vatandaşlarla yakından ilgilendi ve Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Şakir Erdin yaptığı konuşmaya, 'Manevi bereketin mevsimi olan üç ayların müjdecisi Regaip Kandilinin tüm İslam alemine mübarek olmasını, hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim' sözleriyle başladı. Erdin, 'Sahabeler şehri Diyarbakır’da, Hz. Süleyman Camisinde bulunmaktayız. Bu vesileyle Mevlid-i Şerifimizi okuttuk ve vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk' dedi.

Erdin, ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin kandilini tebrik ederek, 'Onun evladı olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Diyarbakır sizinle gurur duyuyor' ifadelerini kullandı ve yapılan hayırların kabul edilmesini diledi.

Konuşmasının sonunda Erdin, Regaip Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, 'Türkiye Cumhuriyetine huzur, barış, mutluluk ve yardımlaşma duygularının hâkim olduğu bir yeni yıl diliyoruz. Umudumuz, daha güzel ve daha iyi günler görmektir' diye konuştu.

MHP Sur teşkilatından Regaip Kandili ikramı

MHP Sur teşkilatından Regaip Kandili ikramı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır’da Aşiret Liderlerinden Şans Oyunlarına Sert Tepki: "Milli Değerlerle Bağdaşmıyor"
2
Bodrum'da Sel: 25 Aralık 2025'te 44,2 kg/m² Yağış, 15 Kişi Tahliye Edildi
3
Terme'de Su Baskını: Aile Cami Lojmanına Yerleştirildi
4
MHP Sur Teşkilatından Regaip Kandili İkramı
5
Tecde Spor Kompleksi'nin Temeli Atıldı — Malatya'ya 2,5 Milyar TL Spor Yatırımı
6
MHP Sur Teşkilatı'ndan Regaip Kandili İkramı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı