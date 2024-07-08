Akıllı televizyonlarda büyük indirim var! A101 11-12-13 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Bu fırsatlar kaçmaz! A101 Market indirim listesinde yok yok! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİM LİSTESİ

Market fiyatlarına zam gelmeye devam ederken zincir marketlerin yaptığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor. A101 Market her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürürken 11 Temmuz tarihinde geçerli olacak indirimleri paylaştı. Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde olacak;





Toshıba 65″ 4K Ultra Hd Android Tv 19,999 TL.

JVC 43″ Full HD Anroid Led TV 8,999 TL.

Hı-Level 55″ Ulra HD Smart Tv 4,799 TL.

Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 18,999 TL.

Onvo 32″ HD Ready Android 13 Smart Led TV 4,799 TL.

SEG Silver 9 KG Çamaşır Makinesi 8,999 TL.

Çift kapılı 471 litre iç hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 19,999 TL.

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 9,799 TL.

Kiwi Retro Fırın 2,999 TL.

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 499 TL.

Kiwi Elektrikli Cezve 219 TL.

Kivi Çay Makinesi 639 TL.

Arzum Pacco El Blender Set 1,499 TL.

Piranha Akıllı Saat 329 TL.

Flavel Dijital Baskül 279 TL.

Flavel Stick 2’in 1 Dik süpürge 899 TL.

Orbus Gece Lambası 99,50 TL.

Nisanla Kamuflaj Desenli Saç Sakal Kesme Makinesi 259 TL

VOLTA VSX Eletrikli Motorlu Bisiklet 24,990 TL.

DOLU 12 Volt Akülü Araba 5,999 TL.

Katlanablir Plaj Sandalyesi 189 TL.

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 219 TL.

Çizgili Plaj ve Piknik Sandalyesi 219 TL.

Kenar Korumalı Tek Kişilik Alez 199 TL.

Kenar Korumalı Çift Kişilik Yatak Alezi 269 TL.

Koltuk Örtüsü 129 TL.

Pamuk Desenli Paspas 65 TL.

Lava Döküm Tencere 1,199 TL.

Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL.

Lav Cam Kase 85 TL.

Lav Espresso Fincanı Borosilikat 3’lü Kupa 69,50 TL.

Tartı Tam 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL.

Rooc Desenli Pasta Seti 85 TL.

Silikon Nihale 24,50 TL.

Silikon Tepsi Tutacağı 24,50 TL