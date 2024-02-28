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Akrep burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta Akrepler için duygusal ve yaratıcı bir hafta olacak. Balık burcundaki gezegenler aşk, sanat ve ilham veriyor. Ancak gerçekçi olmak ve ilişkilerde dikkatli olmak gerekiyor. 10 Mart’ta Merkür Koç’a geçiyor ve yeni başlangıçlar getiriyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:37
Akrep burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarına Haftalık Burç Yorumu

Duygu Demir: Akrepler ve yükselen akrepler, bu hafta sizin için duygusal, romantik, hayalci ve ilham verici bir hafta olacak. Merkür, Güneş, Satürn ve Neptün, hepsi Balık burcunda, beşinci evinizde yer alıyor. Beşinci ev, romantik hayaller, duygusal bağlar, aşk, flört, sevilme ve sevme arzusu, cinsellik, yaratıcılık, şans, ilham, sahne sanatları, hobiler, kendinizi ifade etme, dans, müzik, resim gibi sanatsal faaliyetler anlamına geliyor. Bu hafta bu alanlarda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak çok hayalci olmamaya dikkat edin. Kendinizi gerçeklerden uzaklaşmış bulabilirsiniz. Tembel davranmak, çok çalışmak istememek, aşka tutulmak, sevilmek istemek gibi eğilimleriniz olabilir. Bu hafta yeni bir ilişki veya flört başlarsa, gözünüzü dört açın, doğruyu yanlıştan ayırt edin. Çünkü çok kolay kanabilir, inanabilir, dağılabilirsiniz. Bunun dışında, keyfini çıkarabileceğiniz bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Hobilerinize, sanatsal faaliyetlerinize para harcayabilir, kendinizi bırakabilirsiniz. Dans edin, müzik dinleyin, ruhunuzu besleyin.

7-10 Mart Arasında Dikkatli Olun

7 ile 10 Mart arasında, evinizle, evliliğinizle, ilişkinizle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınız çok yüksek olmasına rağmen, inatçı ve dik kafalı davranabilirsiniz. Bu konular yeni değil, uzun zamandır devam eden, ara sıra gündeme gelen konular. 2022-2023 ilkbaharında daha çok konuşulmuştu. Bu konuların devamı niteliğinde olacak. Bu konuları çözmek için çaba göstermeniz gerekiyor. Ama biraz zor olacak. Çatışmalar, inatlaşmalar, ev sahibiyle, aile büyükleriyle tartışmalar, gerginlikler olabilir. Aman dikkatli olun.

10 Mart'ta Merkür Koç Burcuna Geçiyor

10 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu sizin için romantik ve hayalci hislerden biraz uzaklaşıp, günlük hayatınıza, işinize, gücünüze daha çok odaklanacağınız bir enerji getiriyor. Bu anlamda iyi ve keyifli olacak. Biraz rahatlayacaksınız. Ama diğer taraftan, 10 Mart'ta öğlen 12 civarında bir yeniay var. Merkür Koç'ta iken, ilişkilerle ilgili karmaşadan, büyük hayallerden çıkıp, daha akılcı ve mantıklı başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir flört arayan bekarlara müjde. Bu süreçte lütfen çok aşırı hayalci olmayın. Sadece sevgili akrepler.

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