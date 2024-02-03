Akrep burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Akrep Burcu Hangi Aylarda Doğar? Akrep Burcu Doğum Tarihleri ve Günleri

Akrep burcunun yönetici gezegeni Plüton’dur. Su elementinin bir parçası olan Akrep’ler, kusursuzluk peşinde koşan ve acımasızca davranan yapılarıyla tanınırlar.

Akrep Burcu Hangi Aylarda Doğar?

Zodyak çemberindeki her burç, kendine has bir ay ve tarih aralığına sahiptir. Belli tarihlerle belirlenmiş burçlar, başlangıç ve bitiş tarihlerinde diğer burçlarla ortak özellikler gösterebilirler. Zodyak çemberinde Akrep burcu; ekim ve kasım aylarını kapsar.

Akrep Burcu Doğum Tarihleri ve Günleri

Akrep burcu Zodyak çemberindeki 12 burçtan biridir. 23 Ekim ve 22 Kasım tarihleri arasındaki tüm günler, Akrep burcunun doğum tarihleridir. Fakat güncellenen burç çemberinde Akrep burcu için sadece 6 gün belirlenmiştir. Güncel burç çemberine göre Akrep burcu sadece 24 Kasım - 29 Kasım arasındaki günleri içerir.

Geleneksel Zodyak çemberinde 23 Ekim ve 22 Kasım tarihleri, Akrep burcundan önce gelen Terazi burcu ve Akrep burcundan sonra gelen Yay burcu niteliklerini de barındırır. Bu tarihler, önceki ve sonraki burçlarla paylaşılan özelliklerin olduğu tarihlerdir.

Akrep Burcu Özellikleri

Akrep burcu su elementine aittir. Su elementinin burçları duygularıyla hareket ederler. Akrep burcu su elementinin en zalim ve en ürkütücü burcudur. Akrepler azimli ve inatçı bir karaktere sahiptirler. Akrep burcunun ana gezegeni Plüton olmakla birlikte Mars gezegeni de Akrep burcunun yöneticisi olarak kabul edilir. Ayrıntıcı ve sezgileri güçlü olan Akrepler, Göze göz dişe diş bir savaş stratejisi izledikleri için mağlubiyeti kolay kolay kabullenmezler. Inatçı kişilikleri yüzünden adaletsiz durumlara maruz kalabilir ve kendi adaletsizliklerini zorlukla itiraf edebilirler.

Akrepler tutku ve arzudan çok zevk alırlar. Cazip ve alımlı olan Akrepler, bulundukları ortamda ilgi çekmeyi severler. Değişime kolayca adapte oldukları için her ortama ve hayata kısa sürede uyum sağlayabilirler. Mükemmeliyetçi olmaya çalışan Akrepler, elde etmek istediklerini bırakmayan bir yapıya sahiptirler. Akreplerin Koç burcu ile anlaşması iyi değildir. Mağlubiyeti yutmayan, adaletsizliklere dayanamayan Koçlar, inatçılıkları sayesinde istediklerine ulaşabilirler.