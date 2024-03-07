Akşam ne pişirsem diye kara kara düşünmeyin! Birbirinden lezzetli 5 pratik yemek tarifi

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AKŞAM YEMEĞİ ÖNERİLERİ

Akşam yemeğine ne yapacağınızı kara kara düşünüyorsanız bu tarifleri mutlaka deneyin!





-Sütlü hamur çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı erişte, yarım litre süt, yarım litre su, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kuru nane. İlk olarak su kaynatılır ve içine erişteler atılır. 5 dakika kaynattıktan sonra içine süt eklenir. Tuz da eklenerek 5-10 dakika daha kaynatılır ve altı kapatılır. Sos tavasında tereyağ, sıvı yağ ve nane kızartılarak çorbanın üstüne gezdirilir.

-Tepsi kebabı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 kilo kıyma, 1 tane soğan, 1 demet maydanoz, 2 tane sivri biber, 3 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı pul biber, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1.5 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı su, 1 tane domates, 1 tane biber, 1 tane kırmızı biber. İlk olarak bir kap içinde kıyma, soğan, maydanoz, sivri biber, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve pul biber iyice karıştırılır. Malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra tepsinin üstüne yayılır. Bıçakla 8 dilim şeklinde kesilir ve üstüne tereyağ gezdirilir. Biber salçası ve su karıştırılarak kebabın üstüne dökülür. İkiye bölünen biber ve domatesler tepsiye dizilir ve 190 derece fırında 40 dakika kadar pişirilir.

-Van cacığı yapmak için 8 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt, 2-3 tane sivri biber, 2-3 tane salatalık, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 2-3 dal taze soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. İlk olarak salatalık, biber, soğan, maydanoz ve dereotu ince ince doğranır ve bir kaba alınır. Üstüne yoğurt eklenir. Tereyağı ve tuz da eklenip iyice karıştırılarak servis yapılır.

-Labneli muhallebi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 litre süt, 4 yemek kaşığı şeker, 1 tane yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı un, 300 gram labne peyniri. İlk olarak süt, yumurta, un ve şeker karıştırılarak pişirilir. Kaynayıp kıvam alınca labne peynir de eklenir ve altı kapatılır. Kaplara bölünür ve üstüne Türk kahvesi serpiştirilir.

-Kurşun aşı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 1.5 su bardağı nohut, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tane kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuz, 7 su bardağı su. Köfteler için 1.5 su bardağı ince bulgur, 2 yemek kaşığı irmik, 1 su bardağı sıcak su, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı un, 1 silme tatlı kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1.5 tatlı kaşığı tuz. Üstü için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane. İlk olarak köfte için bulgur ve irmik bir kaba alınarak üstüne bir su bardağı su eklenir ve beş dakika bekletilir. Bulgur kabardıktan sonra üstüne yumurta, un, kimyon, salça, tuz eklenir ve iyice yoğrularak misketten biraz büyük parçalar koparılarak yuvarlanır. Daha sonra soğanlar ince şekilde doğranır ve bir tencerede zeytinyağı ile kavrulur. Üstüne salça ve toz biber eklenir ve kavurmaya devam edilir. Daha sonra üstüne 7 su bardağı sıcak su eklenerek karıştırılır ve kaynadıktan sonra köfteler de koyulur. 8 dakika kadar pişirildikten sonra içine haşlanan nohut, yeşil mercimek, tuz ve bulyon eklenerek karıştırılır. 3 dakika sonra ocak kapatılır. Bir tavada zeytinyağı ve tereyağı nane ile kavrulur ve servis yaparken yemeğin üstüne gezdirilir.