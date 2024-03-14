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Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Ramazan'ın kutsal atmosferine adım attığımız bugünlerde, sofralarımızın değeri bir kez daha anlam kazanıyor. Ancak her gün taptaze kalmayı başaramayan ramazan pideleri, hızla bayatlayarak tüketilemez hale gelebiliyor. Bu noktada, bayat pideleri değerlendirmenin lezzetli bir yöntemi ortaya çıkıyor! İşte, israfa karşı bir çözüm sunan bu tarifle, ramazanın manevi iklimine uygun bir şekilde bayat pidelerinizi enfes böreklerle buluşturabilirsiniz. Ramazan ayının ruhunu yansıtan bu özel tarif, sofralarınıza yeni bir soluk getirecek ve israfın önüne geçmenin pratik bir yolunu sunacak. İşte, ramazan pidelerinizi değerlendirmenin incelikleriyle dolu bu benzersiz tarifin detayları!

Yayın Tarihi: 14.03.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 15:31
Akşamdan kalan ramazan pidelerini lezzet şölenine çevirin! Pideli börek tarifi!

Ramazan Pideleriyle Kolay Börek Tarifi: İsrafı Önlemek İçin Lezzetli Bir Çözüm!

Ramazan ayına adım attığımız bu günlerde, her öğünün kıymetli olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle her gün tazeliğini koruyamayan ramazan pideleri, çabucak bayatlayabilir. İşte bu bayat pideleri değerlendirmenin lezzetli bir yolu var! Ramazan ruhuna uygun, israfa karşı bir çözüm olan bu tarifle, bayat pidelerinizi birbirinden güzel böreklere dönüştürebilirsiniz. İşte size ramazan pidelerinizi değerlendirmenin püf noktaları!

Malzemeler:

2 adet bayat pide

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı beyaz peynir

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

Bir tutam maydanoz

1 paket kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yapılışı:

1.Derin bir kapta yumurtaları, sıvı yağı ve sütü çırpın. Ardından içine beyaz peyniri, doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin.

2.Karışıma maydanozu, kabartma tozunu, tuzu, karabiberi ve pul biberi ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

3.Bayat pideleri küp küp doğrayıp hazırladığınız karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.

4.Yağlanmış bir fırın kabına karışımı dökün. Üzerini düzeltin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

5.Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve peynirler kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha fırında tutun.

NOT:Servis etmeden önce biraz dinlendirin ve sıcakken servis yapın.

Bu pratik yöntemi sahurda hazırlayıp tüketebilirsiniz. İçeriğindeki yumurta sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olurken, bayatlamış pidelerinizin de lezzetli bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Afiyet olsun!

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