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Evde Ramazan pidesi yapmak bu kadar basit! Fırınları aratmayacak lezzet evinizde!

Ramazan ayında vazgeçilmeyen bir lezzet olan Ramazan pidesi, özel tarifi ile sofralarınızı şenlendirecek. Peki kendi ramazan pidenizi nasıl yaparsınız? İşte bu lezzetli pidenin yapımıyla ilgili gerekli malzemelerle adım adım yapılışı..

Yayın Tarihi: 14.03.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:19
Evde Ramazan pidesi yapmak bu kadar basit! Fırınları aratmayacak lezzet evinizde!

Ramazan ayı nihayet geldi. Ramazan sofralarını şenlendiren ve ayrı bir lezzet katan ramazan pidesi tarifleri, her yıl olduğu şekilde bu yıl da büyük merakla incelenen konular arasında yer alıyor. Geleneksel lezzetlerin arasında önemli bir yer tutan ramazan pidesi, evde yapımı kolay ve herkesin severek yiyebileceği lezzetiyle öne çıkıyor. İşte bu özel lezzeti yapmak için gereken tüm malzemelerle birlikte adım adım yapılış tarifi..

Orijinal Ramazan Pidesi Tarifi

Malzemeler:

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için:

Susam

Çörek otu

Ramazan Pidesi Tarifi

Hazırlanışı:

Öncelikle yoğurma kabının içine 5 su bardağı unu, 1 poşet hazır mayayı, 1 çay kaşığı şeker ve 1,5 çay kaşığı tuzu ekleyin. Malzemeleri karıştırıp ortasını havuz gibi açın. Daha sonra ortadaki deliğe 2,5 bardak su dökün.

Hamurun kenarlarındaki suya yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Bitmiş ürün, ellerinize yapışacak yumuşak bir hamur olacaktır.

Hamuru yoğurduktan sonra unlu bir çalışma yüzeyine koyun ve hamuru bir araya getirin. Bir kaseye koyun, streç filmle ya da temiz bir mutfak havlusuyla örtün ve yaklaşık 40 dakika kadar kabarmaya bırakın.

Mayısalanan hamuru yeniden alışma yüzeyine alın ve 1-2 dakika yoğurun.

Daha sonra hamuru alın ve iki eşit parçaya bölün. Böldüğünüz hamurlardan küçük bezeler oluşturun.

Fırın tepsisinin içine galeta ununu serpin ve hamur parçalarından birini içine yerleştirin. Diğer hamuru alın ve aynı şekilde hazırlayıp hamurun üzerine yerleştirin.

Yumurta sarısını ve yoğurdu karıştırıp pidenin üzerine sürün.

Hamuru tepsinin genişliğine kadar uzatacak şekilde bastırın. Daire şekli oluşturmak için kenarlara bastırın ve ortasına bir çizgi çizin. Pişirme sırasında şeklini koruduğundan emin olmak için basıncı birkaç kez tekrarlayın.

Son olarak susam ve çörek otunu üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında altın rengi oluncaya kadar pişirin.

Dışının çıtır, içinin yumuşacık olduğu Ramazan pideniz hazır. Afiyet olsun..

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