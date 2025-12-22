Akyazı'da 9 Bin Metrelik Altyapı Yenilendi — 5 Mahalle Kesintisiz Suya Kavuştu

SASKİ projesi planlanandan önce tamamlandı, bölgeye güvenli içme suyu ve modern kanalizasyon ağı kazandırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı’da yürüttüğü altyapı yenileme çalışmalarını planlanandan önce tamamladı. Proje kapsamında toplam 9 bin metre hat yenilenerek bölge kesintisiz içme suyu ve güvenli atık su ağıyla buluştu.

Sağlam altyapı, güvenli gelecek vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, 6 farklı noktada eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi ve proje kısa sürede tamamlandı. Böylece Akyazı’nın kronik altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirildi.

İçme suyu altyapısında ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar, Altındere Osmanağa, Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan, Yağcılar ve Gazi Süleyman Paşa mahallelerinde yenilendi. Toplamda 5 bin metre yeni isale hattı ve yenilenen abone bağlantıları sayesinde bölgede yaşanan basınç düşüklüğü ve su kesintileri ortadan kaldırıldı.

Ayrıca, kayıp-kaçak oranının minimize edilmesiyle mevcut su kaynaklarının korunmasına katkı sağlandı. Yenilenen hatlarla su yönetiminde verimlilik artırıldı ve hizmet kalitesi yükseltildi.

Projenin kanalizasyon bölümünde ise Altındere Cumhuriyet, Altındere Gündoğan ve Altındere Osmanağa mahallelerine toplam 4 bin metre yeni kanalizasyon hattı inşa edildi. Böylece atık suların doğaya doğrudan karışma riski ortadan kaldırıldı; toplanan atık sular güvenli şekilde arıtma tesislerine iletilerek bölgenin ekolojik dengesi güvence altına alındı.

Çevresel sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu bu altyapı çalışması, Akyazı sakinlerine daha güvenilir ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor.

