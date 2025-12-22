Manisa Sarıgöl'de Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi

Beklenen yağış bağlar ve ekili alanlara can suyu oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde uzun süredir beklenen sağanak yağmur, tarım alanlarını sularken çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Bölgede etkili olan sağanak yağışların toprağa yavaş yavaş emilerek düşmesinin tarım açısından son derece faydalı olduğunu belirten çiftçiler, yağmurun özellikle bağlar ve ekili alanlar için can suyu olduğunu ifade etti.

Çiftçiler yaptıkları açıklamada, "Yağmurları dört gözle bekliyorduk. Uzun zamandır bağlarımızı derin kuyu sondaj pompalarıyla sulamak zorunda kalıyorduk. Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri de oldukça düştü. Bu yağışlar devam ederse ekili alanlar ve bağlarımızın kışlık su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olur" dedi.

Öte yandan, sağanak yağışların ardından ilçe merkezi ve çevresinde oluşan sisin, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkilediği bildirildi.

