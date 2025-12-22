DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

Manisa Sarıgöl'de Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde beklenen sağanak yağmur bağlar ve ekili alanlara can suyu oldu; çiftçiler memnun, ancak sabah-akşam sis görüşü düşürdü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:44
Manisa Sarıgöl'de Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi

Manisa Sarıgöl'de Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi

Beklenen yağış bağlar ve ekili alanlara can suyu oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde uzun süredir beklenen sağanak yağmur, tarım alanlarını sularken çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Bölgede etkili olan sağanak yağışların toprağa yavaş yavaş emilerek düşmesinin tarım açısından son derece faydalı olduğunu belirten çiftçiler, yağmurun özellikle bağlar ve ekili alanlar için can suyu olduğunu ifade etti.

Çiftçiler yaptıkları açıklamada, "Yağmurları dört gözle bekliyorduk. Uzun zamandır bağlarımızı derin kuyu sondaj pompalarıyla sulamak zorunda kalıyorduk. Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyeleri de oldukça düştü. Bu yağışlar devam ederse ekili alanlar ve bağlarımızın kışlık su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olur" dedi.

Öte yandan, sağanak yağışların ardından ilçe merkezi ve çevresinde oluşan sisin, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesini olumsuz etkilediği bildirildi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE UZUN SÜREDİR BEKLENEN SAĞANAK YAĞMUR, TARIM ALANLARINI...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE UZUN SÜREDİR BEKLENEN SAĞANAK YAĞMUR, TARIM ALANLARINI SULARKEN ÇİFTÇİLERİN DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE UZUN SÜREDİR BEKLENEN SAĞANAK YAĞMUR, TARIM ALANLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025
2
Osmangazi'de Kubilay Anıtı Açıldı
3
Manisa Sarıgöl'de Sağanak Yağmur Çiftçileri Sevindirdi
4
Tekirdağ’da Poyraz Limana Çektirdi: Balıkçılar Ağ Tamiri ve Tekne Bakımında
5
Mersin'de Ağaçlara Kış Bakımı: Akdeniz Belediyesi Budama Çalışması
6
ATGB Başkanı Orhan Buyurman ile 15 Günlük Ankara ve Batı Karadeniz Ziyaretleri
7
Yüksekova'da Kar Altındaki Menderesler Cilo Dağı'yla Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi