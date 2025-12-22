Mersin'de 2 belediyeye 3 milyon 738 bin TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihbarları doğruladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mersin'de yapılan ihbarlar üzerine başlatılan denetimler iki belediyenin çevre kirliliğine neden olduğunu ortaya koydu. Yapılan incelemeler sonucunda toplam 3 milyon 738 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde Yenişehir Belediyesi'ne ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya ile park ve bahçe atıkları döktüğü tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediyesine 1 milyon 869 bin TL idari para cezası verilirken, olayla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekipleri, Tarsus ilçesindeki bir ihbar üzerine başlattıkları incelemede de sosyal medyada paylaşılan görüntüler doğrultusunda hareket etti. Yapılan denetimlerde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir çöp kamyonunun Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğü belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesine de 1 milyon 869 bin TL idari ceza uygulanırken, bu olayla ilgili sorumlular hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Her iki olayda da bakanlık denetimlerinin ihbarlar üzerine gerçekleştirdiği ve idari yaptırımların çevre kanunu çerçevesinde uygulandığı belirtildi.

